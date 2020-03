Hallaron el cadáver de Fátima Acevedo en un pozo de 18 metros

Lunes 9 de marzo de 2020

El cadáver de Fátima Acevedo (25), la joven madre que estaba desaparecida desde hacía una semana al salir de la Casa de la Mujer de Paraná luego de haber denunciado por violencia de género a su ex pareja, quien está preso por el caso, fue hallado ayer en un pozo de 18 metros de profundidad en la capital entrerriana, informaron fuentes judiciales.El fiscal de la causa, Leandro Dato, confirmó ayer a la tarde en conferencia de prensa que el cuerpo encontrado pertenece a Acevedo y que hoy se realizará la autopsia para determinar la data y la causa de la muerte.Según las fuentes, el cadáver fue encontrado en horas de la mañana por el personal de la División Canes de los bomberos de Paraná en una zona descampada cercana a donde el viernes pasado se hallaron supuestas prendas de la víctima manchas con sangre.El fiscal Dato indicó que durante los últimos tres días los perros involucrados en la búsqueda de Acevedo señalaban un lugar cercano al pozo donde ayer finalmente se detectó el cadáver.“El cuerpo fue hallado aproximadamente a las 10.45 y los bomberos tuvieron un arduo trabajo para extraerlo y preservarlo”, señaló Dato.El fiscal agregó que fue encontrada vestida con una musculosa negra y un jean azul, tal como la describieron al momento de desaparecer, y que poseía documentación personal. “El padre ya fue notificado personalmente y la familia aún no fue a identificar el cadáver”, aseguró el letrado.Por su parte, Jorge Martínez (35), la ex pareja de la víctima, permanece detenido con prisión preventiva desde el jueves pasado por orden del juez de Garantías de Paraná, Mauricio Mayer.Según la fiscalía, Martínez mantenía con ella una relación “marcada por la violencia física, psicológica y sexual” ejercida por él, en el marco de la cual a fines de enero pasado intentó quemarla con ácido muriático.Dato señaló que a partir de hallazgo del cadáver la causa pasó a caratularse como “femicidio” y que pedirán que Martínez que continúe la prisión preventiva “hasta que finalice la causa”.En tanto, minutos antes de las 17, vecinos y amigos de la víctima marcharon hasta la puerta de los tribunales de la capital entrerriana para pedir justicia y responsabilizaron al Estado por lo ocurrido.“El Estado es responsable” y “Ni una menos”, fueron algunos de los menajes que se leían en los carteles que portaban mujeres que se acercaron a la movilización.Eva, tía segunda de Acevedo, dijo en diálogo con el canal El Once de Paraná que Martínez “siempre la amenazó” y que Fátima “pidió ayuda reiteradas veces”.Por su parte, la Municipalidad de Paraná emitió un comunicado donde informaron la suspensión de la segunda y última jornada de la Fiesta Nacional del Mate.“Estamos de duelo y no hay nada que celebrar. Hoy, 8 de marzo, ha sido hallada sin vida Fátima Florencia Acevedo. Nos invade un profundo pesar por esta triste, injusta y terrible noticia”, señalaron desde el municipio.Hasta ayer, Martínez estaba acusado de “amenazas, lesiones graves, agravadas en grado de tentativa; privación de la libertad coaccionada, en contexto de violencia de género contra la mujer y defraudación en grado de tentativa”; aunque ahora el principal delito será el de “femicidio”.El fiscal Dato basó su acusación en unas notas escritas por él en las que se hizo pasar por Fátima, búsquedas de salas de velatorio en Google, el intento de uso de la tarjeta de débito de la víctima y las denuncias por violencia y amenazas de muerte efectuadas por la mujer.La búsqueda se Acevedo se llevó a cabo intensamente durante una semana y en ese marco el viernes pasado el jefe de la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, Ángel Ricle, informó que se habían encontrado unas medias y una remera ensangrentadas presuntamente de la víctima durante unos rastrillajes.En el operativo intervino personal especializado de las jefaturas Departamentales de Investigaciones y Criminalística, cadetes policiales y bomberos zapadores y voluntarios que se centró en una zona de descampados y de espesa vegetación entre calles Tibiletti, Pedro Martínez, Hernandarias y Soldado Bordón, todo en la ciudad de Paraná, zona donde ayer fue encontrado el cuerpo sin vida de Fátima.