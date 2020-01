Hallaron a joven buscado tras el triple crimen de su familia

Martes 7 de enero de 2020

El adolescente de 17 años que era buscado desde el 1 de enero último luego de que su madre, su sobrina y su padrastro aparecieron asesinados a cuchilladas en una casa de la localidad bonaerense de Melchor Romero, en el partido de La Plata, fue hallado en la tarde de ayer caminando por la banquina de la Autovía 2, a la altura de Samborombón.Fuentes policiales y el propio fiscal Martini aseguraron a la agencia de noticias Telám que el joven fue observado por efectivos que se hallaban a bordo de un móvil de la policía vial, a quienes les llamó la atención que hubiera alguien caminando por la banquina de la mencionada autovía, a la altura del kilómetro 90.Una vez que se acercaron, descubrieron que se trataba del adolescente que estaba siendo buscado desde hacía cinco días.Ante esto, el adolescente fue trasladado de inmediato a la sede policial para ser sometido a un control médico, ya que los investigadores quieren determinar si tiene algún tipo de lesión o corte que pudieran determinar su posible participación en el hecho.“Aparentemente, por lo que me dicen, no tiene lesiones significativas a simple vista”, dijo el fiscal Martini. Aclaró que, por el momento, el joven no se encuentra detenido ni imputado en el marco de la causa. En horas de la mañana, una de sus tías había declarado que “nadie sospecha de él”, al pedir su aparición con vida.Apenas se descubrió el hecho, el fiscal ordenó la búsqueda del adolescente por considerar clave su testimonio para esclarecer lo ocurrido en la madrugada del 1 de enero en la casa de 523 entre 164 y 165, de la localidad platense de Melchor Romero, donde fueron hallados los cadáveres de su madre, Graciela Holsbak (54); su sobrina Alma (5) y su padrastro Raúl Bravo (54).