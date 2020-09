Hallan más rastros del EPP tras el secuestro de ex vice paraguayo - El Territorio Misiones

Sábado 12 de septiembre de 2020

A dos días de la desaparición del ex senador y ex vicepresidente Óscar Denis y de uno de sus empleados, Adelio Mendoza, un trabajador de su estancia encontró ayer un nuevo panfleto de la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y “un material audiovisual”, mientras un grupo de indígenas halló rastros que podrían indicar el paso de guerrilleros por el monte, cerca de allí.Carlos Domínguez, uno de los trabajadores rurales de la estancia de Denis, le contó al diario ABC Color que encontró un nuevo folleto con la leyenda “¡Viva el EPP!” en una bolsa de plástico que también contenía “un material audiovisual”, sobre el que no dio más detalles.La bolsa estaba atada a uno de los portones externos de la estancia, a unos 3 kilómetros de donde desaparecieron Denis y Mendoza.Según el diario paraguayo, el material audiovisual podría dar una prueba de vida de Denis, de 74 años, y Mendoza, de 21 y miembro de la comunidad indígena de la zona Paí Tavyterã.Hasta el momento, la familia de Denis informó que los captores no se comunicaron con ellos y les pidieron que lo hagan lo antes posible porque el dirigente y hacendado toma varios medicamentos de manera regular por su salud.El jueves, las autoridades ya habían encontrado folletos del EPP en la camioneta en la que viajaban Denis y Mendoza cuando desaparecieron. Sin embargo, hasta ahora, la guerrilla, que suele reivindicar sus secuestros y ataques, no confirmó que tenga al ex vicepresidente y a su empleado.Mientras crece la tensión e incertidumbre alrededor del caso, un grupo de indígenas de la comunidad de Paí Tavyterã de Mendoza, comenzaron a rastrillar la zona y, según informaron al canal Telefuturo, ayer encontraron rastros de lo que creen es una célula guerrillera del EPP en el monte, no muy lejos de donde se encontró la camioneta vacía.Virginia Benítez, una de las líderes indígenas, contó que encontraron rastros de donde habría estado un tiempo un grupo de personas. También hallaron una bota de goma, según publicó el diario Última Hora.Benítez le pidió a las fuerzas militares desplegadas en la zona que continúen buscando monte adentro, ya que para ellos “era demasiado peligroso”.Tanto el gobierno paraguayo como el opositor Partido Liberal Radical Auténtico, del que es parte Denis, repudiaron el presunto secuestro cometido por el EPP y el líder de la fuerza liberal, Efraín Alegre, culpó personalmente al presidente Mario Abdo Benítez, por su política de seguridad, apenas días después que la Fuerza de Tarea Conjunta que persigue a la guerrilla matara a dos niñas ciudadanas argentinas y con residencia en la localidad misionera de Puerto Rico en un presunto enfrentamiento.