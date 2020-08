Hallan fotos del DNI de Facundo en el celular de una policía

Sábado 15 de agosto de 2020

Un peritaje telefónico reveló la existencia de dos fotos del documento de identidad de Facundo Astudillo Castro en el teléfono de una policía de Mayor Buratovich que lo interceptó el día de su desaparición, el 30 de abril último, a pesar de que hasta ahora otros efectivos que declararon dijeron que el joven manifestó que llevaba una licencia de conducir como única identificación.“Estaba en el teléfono de Jana Curuhinca y se contrapone con lo que dice el policía (Alberto) González, de Teniente Origone, que Facundo le dijo que no tenía DNI y sólo le mostró el carnet de conducir. Evidentemente hay una contradicción: o Facundo le mintió o González miente”, dijo el letrado Leonardo Aparicio.El abogado sostuvo que la hipótesis de la querella es que el joven nunca llegó a estar con ese policía de Origone.Por su parte, el otro querellante, Luciano Pretto, dijo ayer a radio 10 de Bahía Blanca que la foto se tomó aparentemente en el mismo procedimiento realizado en Mayor Buratovich a las 10 de la mañana del 30 de abril pasado en el que le sacan a Facundo una foto de espaldas junto a un patrullero.“Pero justo con esa foto aparecen además dos fotos subsiguientes del frente y el dorso del DNI de Facundo, arriba del capot de la camioneta Toyota, circunstancia ésta que se contrapone con lo que dice el agente González, que lo detiene supuestamente después en Origone y que dice: ‘A mí Facundo me muestra el carnet de conductor, acá lo fotografíe porque no tenía documento”, explicó Peretto.“Qué fundamento tendría Facundo para esconderlo si veinte kilómetros antes tenía el documento, es una circunstancia incidental”, agregó el letrado.Para la querella este es un elemento más que avala como “única hipótesis sustentable” que Facundo fue víctima de una “desaparición forzada a manos de la policía bonaerense”.“No hay un solo punto a esta altura de la investigación que una a Facundo primero con a posibilidad que esté bien y segundo con la posibilidad que haya llegado a Bahía Blanca”, dijo Peretto. Astudillo Castro fue visto por última vez el 30 de abril cuando salió de Pedro Luro, rumbo a Bahía Blanca en pleno aislamiento y la familia sospecha que se trató de una desaparición forzada en la cual participaron efectivos de la policía.