Hallan en un depósito 100 mil netbooks sin repartir

Sábado 1 de febrero de 2020

La Sindicatura General de la Nación detectó más de 100 mil netbooks sin entregar por el gobierno de Mauricio Macri. Se trata de insumos adquiridos hace más de tres años que debían ser entregados en el marco de distintos programas educativos. El material fue encontrado en un depósito del Correo Argentino, en la localidad de Tortuguitas, e incluye además proyectores, tablets, servidores y baterías. En el marco de una investigación que concluyó ayer, la Sigen halló más de 100 mil computadoras y otros insumos tecnológicos pertenecientes a distintos programas educativos que no fueron entregados por el gobierno anterior. Según se certificó, el material fue adquirido entre 2016 y 2017 por la empresa Educar SE, y debían ser entregado en el marco de los programas Escuelas del Futuro, Aprender Conectados (ex Conectar Igualdad), Aulas Digitales, y Primaria Digital. Los técnicos de la Sigen sostuvieron que, dado que el material ya tiene entre tres y cuatro años de antigüedad, corre el riesgo de ser ya obsoleto. “Resulta absolutamente inadmisible que la gestión anterior del Ministerio de Educación haya abandonado el avance de estos programas con tanto impacto social, vitales en la formación de nuestros jóvenes”, dijo el síndico general de la Nación, Carlos Montero. “Esto no se trata sólo de ajuste -enfatizó Montero-, consiste concreta y nítidamente en un desprecio profundo por la educación pública”.