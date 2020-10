Hallan droga oculta en una alcantarilla en medio de pesquisa por un robo millonario - El Territorio Misiones

Viernes 16 de octubre de 2020 | 07:00hs.

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

En cifras $3.000.000 El botín sustraído en el robo investigado fue de 10.000 dólares y 1.500.000 de pesos, lo que arroja un total de casi 3.000.000 de pesos. $27.000.000 La droga hallada en el desagüe de la calle 60 alcanzó los 275 kilogramos, carga que fue valuada en aproximadamente 27.000.000 de pesos.

La investigación por un millonario robo perpetrado días atrás derivó ayer en la detención de tres sospechosos, a quienes además se le incautaron casi 300 kilogramos de marihuana que tenían ocultos en las alcantarillas del desagüe de una casa en Posadas.Los detenidos fueron identificados como Facundo P. (28), Matías P. (21) y Mario “Tiernito” F. (23), quienes fueron atrapados en dos procedimientos ejecutados en distintos puntos de la ciudad y desde ayer están a disposición de diversas autoridades judiciales ya que en principio deben responder por el hecho de robo y por el estupefaciente hallado.De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por El Territorio, todo comenzó el 9 de octubre, cuando un joven de 26 años denunció que delincuentes habían logrado ingresar a su casa en inmediaciones a Tomás Guido y Blas Parera y se apoderaron de una imponente suma de dinero en efectivo.Por lo que se pudo reconstruir, el hecho fue perpetrado ese viernes entre las 21.30 y las 22.30, aproximadamente, lapso en el cual el dueño de casa había salido y en el lugar no se encontraba nadie.Justamente, esa situación habría sido aprovechada por los malvivientes quienes lograron ingresar tras forzar la puerta trasera y una vez adentro del inmueble procedieron a revolver todo hasta encontrar un oneroso botín conformado por casi 10.000 dólares y poco más de 1.500.000 de pesos, dinero obtenido mediante la venta de automóviles, actividad familiar de la víctima.Tras constatar el faltante de dinero, el damnificado revisó las cámaras de seguridad y en las imágenes logró advertir que los autores del hecho habrían sido al menos tres, uno de los cuales incluso portaba un arma de fuego.El material también sirvió para identificar la fisonomía y la vestimenta de los malvivientes, uno de los cuales actuó con un casco protector pero los dos restantes lo hicieron solamente con un barbijo puesto.Todas estas imágenes fueron incautadas por el personal de la Dirección Cibercrimen, cuyos especialistas comenzaron a revisarlas con el objetivo de identificar a los malvivientes, lo cual finalmente se logró concretar en las últimas horas.De esta forma, los efectivos de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones, llegaron hasta tres sospechosos que registran frondosos prontuarios por delitos contra la propiedad y tras recolectar todas las pistas necesarias decidieron que había llegado el momento de actuar y eso fue ayer a la mañana.Las fuentes consultadas por este matutino indicaron que en primera instancia los efectivos se dirigieron hasta una vivienda ubicada sobre la calle 60, casi avenida 115, en la chacra 122 de Posadas, donde residirían dos de los implicados: los hermanos Facundo y Matías P.En esa vivienda no sólo se concretó la detención de los dos implicados, sino que también dieron con otro importante hallazgo. Es que dentro de la vivienda encontraron un balanza de precisión y aproximadamente 100.000 pesos en efectivo, elementos que pusieron sobre el tapete la posibilidad de que el lugar también funcionase como búnker de droga y ante ello procedieron a revisar cada rincón del inmueble.“Encontramos un balanza y la plata, faltaba eso nomás”, confió un pesquisa consultada y no fallaron, ya que los estupefacientes terminaron siendo hallados en las alcantarillas de la vereda del lugar.En total, los uniformados policiales terminaron encontraron 16 bultos de marihuana que luego fueron trasladados hasta el cuartel de Bomberos sobre la avenida Cabred para el correspondiente procedimiento de conteo y pesaje que arrojó un total de 275,135 kilogramos.Dentro del inmueble, además, los pesquisas incautaron varias prendas que coincidirían con la vestimenta detectada en los malvivientes gracias a las cámaras de seguridad instaladas en el lugar del robo del dinero.Para ese entonces, los uniformados ya tenían dos detenidos pero sabían que faltaba uno: Tiernito. Para dar con este sujeto se realizó un allanamiento sobre calle Trípoli, pero el resultado fue negativo y lo terminaron encontrando en la casa de su pareja, sobre la calle Gómez Portiño, casi López Planes.Allí, el implicado de 23 años fue detenido y además se le secuestró su teléfono celular y un automóvil Peugeot 308 que podría haber sido utilizado para cometer el robo.Luego de todo esto, los tres implicados quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, que investiga la denuncia por el hecho de robo, y del Juzgado Federal de Posadas, que ahora deberá hacerse cargo de la pesquisa por la tenencia de la carga de estupefacientes que fue valuada en casi 27 millones de pesos.La investigación estuvo a cargo del personal de la Dirección de Investigaciones Complejas, en tanto que también colaboraron los efectivos de Cibercrimen, Drogas Peligrosas y del Grupo de Operaciones Especiales, entre otras dependencias de la Unidad Regional I.