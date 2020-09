Halac: "La beba está espectacular, evolucionó muy rápidamente" - El Territorio Misiones

Viernes 11 de septiembre de 2020 | 11:00hs.

La comunidad entera sigue conmocionada tras el caso de la beba que apareció abandonada y con un cuchillo tipo tramontina clavado en su cuerpo la Costanera Oeste de la ciudad de Posadas con tan sólo días de vida.





David Halac, gerente asistencial del hospital Materno Neonatal, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva sobre el estado de salud de "Milagros", como fue bautizada por médicos y enfermeros que estuvieron atentos a sus primeros cuidados.





"La beba está espectacular, para lo que ingresó, evolucionó muy rápidamente, ya está extubada, continúa en terapia pero con cuidados mínimos. Está con antibióticos porque el riesgo de infección está porque es un postoperatorio que es algo poco común porque no es normal que un bebé de días tenga una lesión con un arma blanca oxidada en condiciones peligrosas para transmitir infecciones", contó.



Además detalló que aunque no hubo mayores complicaciones, "hubo una pequeña fisura, fractura de dos costillas pero nada más que eso, sin compromiso de nada más, así que digamos que la bebé está bien y si es una fractura es mínima que se irá cerrando y consolidando por lo que no traerá ningún tipo de secuela".



Sobre la situación de mejoría de la menor, el médico destacó que aunque se encuentre en casi perfecto estado de salud, "nosotros no podemos dar el alta a la bebé, aunque esté en condiciones de ser externada desde el punto de vista sanitario hasta que no tengamos una orden judicial no podemos hacerlo porque la Justicia es la que determina a quién se la tenemos que entregar porque escapa de nuestro trabajo".





"Estamos felices, la verdad que la gente de neonatología hizo un trabajo espectacular como también el servicio de obstetricia con la mamá que también se está recuperando muy bien", explicó.





A sala común

Cabe recordar que la mamá de la beba, Rita C. (28), se había descompuesto en la noche de este miércoles en su lugar de detención y debió ser hospitalizada de urgencia.





Sobre su estado de salud, Halac, contó: "La mamá se encuentra bien en este momento, está cursando las 24/36 horas de un post operatorio de una cirugía de urgencia que se hizo por una complicación que se presenta con cierta frecuencia en algunos pacientes, desconocemos las causas pero habría algún tipo de patología preexistente que la podría haber condicionado".





"La mujer está lúcida, bien, con antibióticos, se le hicieron transfusiones de sangre, en este momento está saliendo de terapia intensiva yendo a una habitación común con los cuidados pertinentes para una patología de estas características", destacó





Por otra parte detalló que, "en este tipo de patología de hemorragia hay que resolverla inmediatamente porque es una de las causas con más morbilidad y mortalidad después de un nacimiento pero nadie escapa de eso, esté donde esté alojada le pudo haber pasado. El parto fue hospitalario y por eso esto puede pasar en cualquier lado, las hemorragias post-parto son una de las complicaciones más severas e imprevistas que puede encarar un obstetra".