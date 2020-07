“Hagan algo ahora”, el pedido de la China Suárez

Domingo 12 de julio de 2020

Ferviente defensora de los animales, la China Suárez se hizo eco de la noticia de que una familia de carpinchos había sido desalojada del country Abril, ubiazcado en la localidad de Hudson, por las quejas de los vecinos e hizo un desesperado pedido en sus redes sociales para que regresen a los reoedores a su hábitat natural.

“Ustedes que siempre me ayudan a hacer ruido, es lo que necesitamos. En el country Abril echaron a una familia de carpinchos a la calle. Los animalitos están hace dos meses fuera del predio, los que desplazaron del lugar, una familia de 9, de los cuales al día de hoy son 6: mataron a uno de ellos y dos desaparecieron”, comenzó la denuncia.

“La fiscalía, a raíz de la denuncia, hizo su trabajo como debería hacerlo hace dos meses. Ahora lo que falta es que el juez firme la orden de sacarlos de ahí. Ese lugar no es apto para ellos y hay cazadores en la zona. Un grupo de voluntarios va todos los días a darles agua y comida. Necesitamos difundir para que autoricen el traslado, ¡podemos salvarles la vida! Gracias a todxs”, escribió la actriz en Twitter junto a un video de los carpinchos, mirando el agua a través de un alto alambrado.

Con su pedido tomando fuerza en las redes, China Suárez grabó un video y lo subió a sus historias para dar detalles de la causa, con el deseo de que ese grupo de animalitos sea preservado como corresponde.

“Gracias a todos por la preocupación, por la ocupación y por compartir. Muchos están ofreciendo lugar para el traslado, lugar físico para que puedan estar los carpinchos, pero el problema es que si el juez Damián Véndola, que en este momento está de licencia, no autoriza, no se los puede sacar de ahí. Si el juez no autoriza esto los carpinchos se van a morir esperando volver a su hábitat. Hagan algo ahora”, escribió la actriz haciendo hincapié en la necesidad de actuar con urgencia.