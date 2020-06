Hace dos años esperan la extensión de energía y agua en el barrio El Progreso de Oberá

Lunes 29 de junio de 2020 | 16:30hs.

En el barrio El Progreso de Oberá, más de 100 familias esperan bajarse la energía en el pilar de su patio. Además siguen sirviéndose agua de las vertientes del lugar, porque la red de agua potable llega a 200 metros de sus domicilios. Tienen los permisos correspondientes otorgados por la Municipalidad, para vivir en el espacio.“Hace 10 años que estoy acá, empecé cuando había muchas olerías y después me cambié a vivir acá”, empezó contando Roberto Da Borda, vecino del lugar, además agrego la necesidad de la extensión de la red eléctrica, “hace bastante tiempo que pedimos por el tema de la luz, tenemos dificultades en la parte más bajo porque la celo no quiere bajar la luz y es porque no hay extensión de la red”.Pero para poder lograr la extensión, la municipalidad tiene que hacer la apertura de calles en el medio del barrio, ese es el inconveniente porque son dos cuadras de extensión de redes que se deben hacer.Como se arreglan los vecinos mientras esperan la solución definitiva, “ocupamos un medidor para varias familias, pero no se puede, porque por ejemplo ocupar la ducha debe ser por turno y es difícil de vivir así, hay chicos con problemas de salud y es necesario tener energía”, expreso el vecino.Mientras que el agua potable llega a dos cuadras la red, “por el momento tenemos vertientes y nos arreglamos con eso, pero si se contamina nos complicaría”, afirmo Roberto.En la zona baja del barrio son más de 100 familias y unas 300 en todo el barrio, son todos humildes, trabajadores de olerías y tareferos.En el año 2018 solicitaron con una nota a la celo, la extensión de la red eléctrica, pero no obtuvieron respuesta favorable al pedido.Respecto a la ocupación de las tierras, el vecino mencionó, “tenemos permiso de la municipalidad para usar estas tierras, eso nos habilita para bajar la energía y el agua, pero no llega hasta acá”, lamentó.