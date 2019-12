Habría mayor equidad con las medidas, afirman economistas

Martes 17 de diciembre de 2019

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

Enviarían al Congreso hoy la ley de emergencia

Los principales puntos de la normativa Dólar turista: Vuelve el recargo a las compras al exterior. Será del 30%. Se desconoce aún si se podrá descontar del Impuesto a las Ganancias



Bienes personales: No habrá cambios en el mínimo no imponible que es de 2 millones de pesos, pero subirán los porcentajes de las alícuotas, partiendo de 0,50% para la escala más baja.



Reintegro del IVA: Se devolverá el IVA en cuentas por $700 a todos los beneficiarios de la AUH y jubilados. Se financiará desde el Tesoro Nacional.



Jubilaciones: Se suspende la actualización semestral y se faculta al Ejecutivo para definir el monto de incremento del haber mínimo.



Doble indemnización: Será por 180 días.



Emergencia sanitaria: Se faculta al Poder Ejecutivo a disponer medidas para recuperar los programas de vacunación y disponer sistemas impositivos de incentivos y recuperación de clínicas y obras sociales.

Reunión de Mesa de Enlace y gobierno por retenciones

Las medidas anunciadas desde la cúspide gubernamental generaron opiniones divididas en diversos sectores de la economía local.Por un lado, afirman que la actualización de las retenciones generará una situación más equitativa para los sectores productivos. Por otro, respecto al dólar turista, desde el rubro turístico pedirán que el cobro del 30% no quede a cargo de las agencias de viaje. Tras el anuncio, varios clientes se apostaron fuera de las casas de cambio para comprar divisas.La actualización en las retenciones fue uno de los puntos más discutidos el pasado fin de semana.Al respecto Rubén Ciani, quien es licenciado en Economía, explicó que “lo que se aplicará es una reactualización del régimen de retenciones que reimpuso Mauricio Macri, que basaba la alícuota en una suma fija, de 4 pesos por dólar. Pero cuando esa medida se promulgó el año pasado, era cuando el peso por dólar estaba 40 pesos, ahora cotiza a 60 y esa alícuota no cambió”.En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva, el especialista expresó: “Hoy en día, se pagaba un 11 por ciento por producción. Si la medida se pone en vigencia, será del 12 por ciento”.En este sentido, recalcó que lo que busca el gobierno nacional es una indexación de las retenciones aplicable en contextos de crisis.Sobre las críticas del sector agropecuario, el economista reflexionó: “El tema retenciones es siempre algo controvertido y tienen una visión negativa”.Al mismo tiempo que agregó: “El reclamo que realizan los productores está bien y mal al mismo tiempo. Tal vez las retenciones no sean el mejor instrumento impositivo, pero a futuro deberá discutirse un sistema tributario, en base a los impuestos a las ganancias.Ciani planteó además un sistema de distribución de retenciones, cuyos ingresos se destinen hacia los ingresos de los productores.Por último, concluyó: “La discusión no tiene que desviarse. Hay un 40 por ciento de pobres en el país y las finanzas públicas están en déficit. Tenemos que preocuparnos por revertir esta situación”.Por su parte Raúl Karaben, quien es economista, detalló que “lo que se buscaría es dejar sin efecto la medida de 4 pesos por dólar, pero no deroga en su totalidad las retenciones, porque la actualización será diferenciada para determinadas cosechas, como la yerba, té y madera, que sería del 9 por ciento para los productos misioneros”.En este sentido, consideró que la situación de la economía es preocupante y que desde Nación deberán apostar por un fuerte proyecto que dinamice la economía que, según el especialista, “está completamente paralizada”.Las casas de cambio de Posadas ayer estuvieron abarrotadas de clientes para comprar divisas, ante el posible cobro del 30% de los billetes con fines turísticos.En Cambios Mazza las filas alcanzaron los 100 metros y llegaron hasta la esquina de Bolívar y Colón.Según relevó El Territorio, varios de los compradores recurrieron a las casas de divisas para adquirir divisas para anticiparse al recargo. Mientras que otros desconocieron la medida.“El movimiento sigue con la misma tendencia que en los últimos días”, consignaron desde Mazza.Asimismo, agregaron que tras los anuncios del recargo del 30 por ciento, esbozaron: “Hoy (por ayer), hubo muchas consultas, pero nosotros no tenemos mayores informaciones porque es una medida que no está reglamentada y ni siquiera fue enviada al Congreso”.Por fuera, en el mercado informal, el dólar blue se vendía a 75 pesos mientras que el real, se conseguía a 18 pesos.Sobre el incremento en el valor de la divisa informal, que saltó 8 pesos respecto a la cotización del viernes, indicaron: “Es por el contexto de incertidumbre que hay respecto a la vigencia del dólar turista”, al mismo tiempo que no descartaron que la divisa toque los 80 pesos para el mercado ilegal.En el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso que convocó el Gobierno hasta el 31 de diciembre, el presidente Alberto Fernández buscará que se apruebe un proyecto de ley que abarcaría tres emergencias: alimentaria, económica y sanitaria.El texto, que culminó de redactarse la noche del domingo, se presentaría hoy en el Congreso de la Nación. Es que, al cierre de esta edición, por la noche continuaron las reuniones con los funcionarios para terminar de pulir todo el paquete de medidas económicas que presentarán para ser debatido ante los legisladores.El bloque de diputados oficialista que comanda Máximo Kirchner necesita para su aprobación el acompañamiento de al menos una parte de la oposición.En el contexto de la feroz crisis socieconómica en la que está sumida la Argentina, la gestión de Fernández impulsa una batería de medidas económicas con las que buscará dar algo de alivio a los sectores más postergados, reactivar el consumo y a la vez recaudar dólares para hacer frente a los compromisos de deuda de 2020 sin que siga la sangría de divisas.En los primeros cinco meses del próximo año hay que pagar 14 mil millones de dólares por la deuda que tomó el gobierno de Muaricio Macri, y las reservas netas del Banco Central rondan en los 11.000 millones, según las estimaciones más optimistas de las consultoras.La Mesa de Enlace se reunió ayer junto con todos sus dirigentes para evaluar el alcance de la suba de retenciones anunciada por el gobierno. Fue tras el encuentro que los productores mantuvieron este lunes con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra.En el encuentro, los integrantes de la Mesa manifestaron su “rechazo a las medidas oficiales”, pero reafirmaron “el camino del diálogo”. Esto significa que por el momento no realizarán medidas de fuerza.Los productores emitieron un comunicado tras el encuentro en la sede de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en el que afirmaron que los derechos de exportación son “un mal impuesto, que no tiene en cuenta la realidad de los productores, desincentiva la inversión y reduce la competitividad de las exportaciones”.Además, reiteraron “su compromiso con el diálogo en la búsqueda de entendimientos, tras el paso en falso que significó la publicación de una medida inconsulta y aislada”.En la misma línea, explicaron que “los productores agropecuarios también se ven afectados por la crisis”.