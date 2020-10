Habrá remedios argentinos para tratar el coronavirus - El Territorio Misiones

Lunes 5 de octubre de 2020

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró que este mes se pondrán a disposición dos medicamentos de producción nacional contra el Covid-19. La vacuna, en tanto, estará lista para “fin de año o principios del año que viene”, contó en una entrevista publicada por LM Neuquén.“Yo calculo que en la segunda quincena de octubre van a haber un par de medicamentos nacionales aprobados, que vienen con mucha fuerza y que, creo, van a tener un efecto importante. Esta es la verdad”, aseguró el ministro.Según detalló, los fármacos “no son específicos” para el coronavirus, pero son utilizados en un tratamiento contra esta enfermedad que “funciona muy bien”.Para la vacuna, aclaró, habrá que esperar a “fin de año o principios del año que viene”.“Con las vacunas quiero ser claro: nosotros estamos negociando con todos los proveedores, lógicamente con la exigencia de que la vacuna tenga los estándares de aprobación exigidos a nivel mundial, no hay ninguna vacuna que haya logrado esto todavía”, advirtió.“Estamos comprando todo lo que tengan disponible cuanto antes. Por eso, yo confío en que vamos a tener un acceso importante en el mediano plazo. No falta nada, dos meses y medio o tres meses”, celebró.Por otro lado, González García aseguró que el único camino hasta que esté la vacuna es la prevención. “Nos encontramos en una situación en la que se pone énfasis en la atención a la vez que se desatiende la prevención. Yo siempre voy a hinchar en que lo más importante es la prevención”, dijo.“No hay muchos secretos: o aislamiento o protección personal o distanciamiento, que son las medidas que cada cual debe tomar, o lo que estamos haciendo ahora en todo el país que es el rastreo, a través del (plan) Detectar”, agregó.Respecto a la situación del sistema de salud, sostuvo el funcionario, “ahora no necesitamos insumos ni faltan elementos, como respiradores. Lo que falta es recurso humano”.Por eso, insistió, “hay que cuidarlo mucho, porque es difícil de hacer, demora años en formarse, porque tiene más exposición al riesgo que el resto”.Además, el ministro hizo un balance de los seis meses de pandemia y expresó que “estamos acomodándonos a la situación”, conforme a cómo va evolucionando el virus.“Primero hicimos que entrara despacito con los primeros aislamientos importantes, eso nos permitió preparar el sistema de atención”, recordó. “Después empezó a operar el agotamiento social respecto de las medidas y todo lo que se conoce”, lamentó.También admitió que “nadie tiene la verdad absoluta. Yo lo que digo es que si no hacíamos lo que hicimos y hubiesen venido todos los casos juntos como pasó en Europa, hoy estaríamos multiplicando los muertos que hemos tenido”.