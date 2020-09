Habló Marcela Tinayre, tras el accidente de Nacho - El Territorio Misiones

Miércoles 9 de septiembre de 2020

Este fin de semana, Nacho Viale protagonizó un siniestro vial en el barrio de Palermo, luego de que una mujer lo embistiera arriba de la moto con su auto. Luego de haber quedado hospitalizado con politraumatismo, el productor realizó su descargo en las redes muy molesto y en esta oportunidad, fue su madre, Marcela Tinayre, quien habló tras el desafortunado episodio que vivió su hijo.“Hola Tomi, ya está en su casa, con el cuerpo muy dolorido pero entero. Gracias y un fuerte abrazo a todos”, le mandó la conductora vía Whatsapp a Tomás Dente para Nosotros a la mañana (El Trece). En esa línea el panelista Gastón Marote recordó: “El accidente fue el fin de semana en Santa Fe y Juan B. Justo. Un auto lo embistió con su moto, lo atendieron el hospital Rivadavia por politraumatismo aunque por suerte no tuvo mayores consecuencias en términos de riesgo de vida” y añadió: “Intervino la Policía de la Ciudad, la Fiscalía Penal de Faltas Nº7. El doctor Rivarola notificó de todo a la conductora, la dejó libre, pero le notificaron de los artículos 28 y 29 del código procesal de la Ciudad de Buenos Aires la responsabilidad de este acto y que se busque un abogado defensor para defenderse de la imputación”.“Están peritando el auto y la moto, porque después se tiene que determinar quien fue el responsable. De acuerdo al parte policial él dobló y ella cruzó con semáforo en rojo, aparentemente. El fue atendido en el hospital y no pudo declarar. Luego Nacho deberá ratificar en la policía lo que dice en su cuenta de Twitter”, añadió Marote, en referencia a los mensajes de indignación que el productor dejó en la red del pajarito, en el cual la trató de “irresponsable e inconsciente” y la acusó de “no importarle nada”, dado que no le pidió perdón y asegura que tampoco intentó ayudarlo o se preocupó por su estado.