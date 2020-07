Habló la tía del joven asesinado en San Vicente "El agresor sin previo aviso sacó el puñal y le hincó"

Lunes 20 de julio de 2020 | 11:28hs.

Maniobras que no pudieron evitar lo peor puesto que pocas horas después, se dio a conocer la triste noticia de que Fernando falleció mientras era socorrido por los médicos.









El sábado por la noche, en la localidad de San Vicente se dio a conocer la noticia de la muerte de un adolesente de 14 años , quien aparentemente fue atacado por un hombre de nacionalidad paraguaya que aún se encuentra prófugo.La víctima fue identificada como Fernando José De la Rosa, y según se confirmó, su fallecimiento se dio en el Hospital de San Vicente cuando los médicos hacían todo a su alcance para salvarlo.Los familiares de Fernando aún no pudieron darle el último adiós, puesto que el cuerpo aún se encuentra en el proceso de autopsia en la capital misionera.Una de sus tías, Celia Olivera, dialogó con Acá Te Lo Contamos de RadioActiva 100.7, y entre otras cosas, explicó que esto significó una gran pérdida para la familia, puesto que "él era como un hijo y siempre se quedaba los fines de semana en casa. Era una inocente criatura que no hacía mal a nadie” lamentó.Por momentos, el agresor sigue prófugo, pero según comentó Celia, se dice que “poco tiempo después del hecho, se encontraba vendiendo muebles por algunos barrios de San Vicente”.Según explicó la familiar de la víctima, todo comenzó cuando Fernando se encontraba con un compañero, quien habría tenido un altercado con el agresor. A tal punto que este hombre, le habría errado una puñalada a su amigo, algo que en primeras instancias ya anunciaban lo peor. “Este hombre no siempre era agresivo, pero cuando tomaba parece que quedaba loco, incluso no podías ni mirarlo porque se enojaba”, comentó Celia.Luego, cuando Fernando salía del hogar de una chica que vive frente a la casa del agresor (a pocos metros del domicilio de Celia) se cruzó con el agresor y le preguntó ‘¿Todo bien amigo?’, pero este hombre sin previo aviso, sacó su puñal y lo incrustó en su pecho”.“Al principio no se dio cuenta que se trataba de una puñalada. Entró a la casa sujetándose el pecho los compañeros le preguntaban en chiste que pasó, creían que le pegaron una piña o algo así, pero él dijo ‘creo que me apuñalaron’, cuando sacó su mano ya había una laguna de sangre y se desmayó”, explicó.En ese momento Celia se encontraba en la casa de sus suegros, ubicada en cercanías al lugar de los hechos. “Desde ahí escuchamos los gritos de auxilio de los chicos, mi marido lo socorrió de inmediato, lo subió a la camioneta y lo llevó al hospital”, agregó.