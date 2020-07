Habló el paciente 40: “La reacción de la gente me trajo al hospital, trato de ponerle ánimo”

Jueves 2 de julio de 2020 | 11:10hs.

Por Dennis Prieto redaccion@territoriodigital.com

Martín Duarte tiene 26 años. El pasado lunes regresó a su natal Puerto Iguazú en el operativo Vuelta a Casa desde La Matanza, Buenos Aires, y dio positivo de coronavirus. El joven se encontraba realizando el aislamiento en el domicilio de sus padres bajo estrictas medidas de bioseguridad, sin embargo, vecinos denunciaron a Salud Pública que lo veían "jugando al fútbol" o "caminando", situación que obligó a las autoridades sanitarias y al joven a tomar la decisión de continuar el aislamiento en el hospital Samic. En una carta abierta que publicó en las redes sociales, Martín negó las acusaciones.





“ Estoy bien, un poco angustiado, molesto. No estuve conforme con las actitudes que tuvieron en mi barrio, cumplí con el protocolo de aislamiento desde el comienzo y el sector de Salud lo sabe. Tenía que aislarme 14 días y luego seguir mi rutina habitual, fue un balde de agua fría que la gente reaccione así, es muy feo”, sostuvo el paciente 40 de la provincia.





En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva, el joven comentó: “En la casa de mis padres tenía todas las comodidades gracias a Dios, ellos me prepararon para poder pasar el aislamiento y la reacción de la gente impulsó a que me retire de mi hogar”.





Según expuso el joven, “desde el primer momento tomé las cosas responsablemente. Mis vecinos hablaban que me veían en la cancha jugando al fútbol, los que me conocen saben que no soy del deporte, del sector Salud me decían que se comunicaban que me veían caminando, y termine acá”.





“La reacción de la gente me trajo acá, trato de ponerle ánimo, es complicado porque no se ponen en el lugar de uno, hablan de porqué vine a la ciudad, quiero que sepan yo nací acá, todos me conocen. Nos puede pasar a todos, y atacar a una persona así no es bueno”, añadió.







“Me propusieron de Salud Pública venir al hospital y en conjunto tomamos la decisión que era lo mejor estar aquí, genera mucho malestar, necesito estar tranquilo, la gente no sé porque reacciona así, se que tienen miedo, es comprensible, pero siempre fui responsable, nunca salí de mi casa, todavía no pude ver a mis dos hijas, no tuve contacto con nadie”, afirmó.





“El test me dio positivo el día que llegué. No tenía síntomas, lo único es que había perdido el sentido del gusto, y un poco de picazón en la garganta. Me trajeron a hacer el hisopado y dio positivo. Probablemente me contagié en un hogar que estuve en Buenos Aires”, dijo.







Búsqueda de una nueva vida



Martín relató que se fue a Buenos Aires porque tenía problemas con el consumo de drogas, y decidió rehabilitarse. “Arranque mi proceso y gracias a Dios lo pude terminar en un año. Nunca es tarde para poder modificar el camino”, expresó.







Además comentó que arrancó a estudiar en una escuela aeronáutica para señalero y operador de rampa. Sin embargo la llegada de la pandemia frenó su objetivo.







“Una vez que termine la pandemia analizaré si Puerto Iguazú continúa siendo mi lugar, o recomenzar en otro lado, la idea es continuar con mi estudio”, cerró.