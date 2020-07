Habló el eldoradense contagiado que permanece aislado en la ciudad de Buenos Aires

Martes 7 de julio de 2020 | 13:45hs.

Por Gonzalo Hoffmann sociedad@elterritorio.com.ar

“Me cuidé al 100 por ciento pero me contagié igual” lamentó Wilson González (26), un joven eldoradense que reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace casi 4 años y desde ayer, confirmó que se contrajo el virus Covid-19 .Wilson actualmente se encuentra aislado en un hotel, allí recibe atención médica telefónica aproximadamente dos veces al día. “Mi estadía en hotel va bien, no me puedo quejar, me traen las cuatro comidas del día, tengo tele, internet, calefacción y la atención médica telefónica, también tengo mi termómetro y me tómo la temperatura todo el tiempo”, comentó en diálogo con El Territorio.Pese a las comodidades del aislamiento, el proceso de recuperación tiene sus lados negativos como el encierro y los síntomas que padece. “Estoy encerrado en un cuarto chiquito, igual acá en Buenos Aires no podes salir”, comentó.De igual manera, su estadía en el hotel en primeras instancias solo sería hasta mañana, puesto que ya recibiría su externación y podría continuar con el tratamiento desde su hogar. “Tenemos la suerte de volver a casa y cumplir el aislamiento juntos (con su pareja) porque no tenemos hijos, tampoco convivimos con alguien más. Tenemos que esperar 14 días en total porque ahora el nuevo protocolo establece que hay que cumplir el aislamiento esa cantidad de tiempo y después de eso supuestamente ya estas bien”, agregó.Una vez finalizado el proceso de recuperación el misionero expresó su deseo de donar plasmas para que pacientes de gravedad puedan recuperarse de la enfermedad.En cuanto al nexo con sus compañeros de trabajo, Wilson aclaró que el comercio permanece cerrado y sus 7 compañeros se encuentran aislados esperando el resultado del hisopado.