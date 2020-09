Habilitaron formalmente el Paseo de los Inmigrantes en Eldorado - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020 | 22:15hs.

En el marco del aniversario 101º de la ciudad de Eldorado el intendente Fabio Martínez junto a su esposa Yamila Imhof, concejales y autoridades presentes habilitaron formalmente el Paseo de los Inmigrantes sobre la histórica y céntrica calle América en el kilómetro 9 de la ciudad.Si bien estamos en época de pandemia la localidad no tienen ningún caso positivo de coronavirus lo que le permitió poder de alguna manera homenajear a quienes forjaron los inicios de la ciudad, los inmigrantes y nativos.Las colectividades de Dinamarca, Paraguay, Alemania, Brasil, Suiza, Hungría, Inglaterra, Escocia, Italia, Filia. Trentina, Perú, Polonia, España, Austria, Ucrania, Comunidad Siro Libanesa Rusia, los Pueblos Originarios, realizaron la fachada de las casas típicas, trajes, y decoración de cada colectividad, más “Los Carrosaurios” con sus vehículos antiguos, Ocampos Clásicos con sus motos antiguos, un stand de caballos, fotografías gigantes y la empresa pionera de transporte ETCE también expusieron algunas unidades, una en particular fue donada a la municipalidad para gestiones de logísticas de los diferentes eventos, todo esto dio vida y color al paseo.El Paseo de los Inmigrantes qué recorre las calles América, Martín Fierro, Jujuy y concluye nuevamente en la calle América.Cabe resaltar la responsabilidad de los ciudadanos que no ingresaban al paseo sin barbijo manteniendo distancia prudencial correspondiente.