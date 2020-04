Habilitarán puestos fijos para el pago de abasto en San Pedro 

Miércoles 8 de abril de 2020 | 16:24hs.

A partir del lunes 13 de abril, estarán habilitados dos puestos para el pago de la tasa de abasto municipal en la capital de la Araucaria, uno de ellos en la casilla de turismo ubicada en el ingreso a la localidad y el segundo en la delegación municipal de Terciados Paraíso. El objetivo es aumentar la recaudación que cayó considerablemente.Hasta el momento funcionarios municipales se encargaban de recorrer distintos puntos comerciales dentro del casco urbano para que los distribuidores aporten la mencionada tasa municipal, sistema que no resultaba efectivo, por lo que, con un solo acceso a la localidad habilitado se habilitará un puesto fijo en la casilla de turismo en el acceso a la localidad sobre avenida Güemes intersección con la rotonda apostada en ruta nacional 14, mientras que en Terciados Paraíso, la tasa deberá ser abonada en la delegación municipal.Los transportistas que no abonen la tasa de abasto en los respectivos puestos e ingresen sin pagarlo, podrán recibir multas de dos mil a cinco mil pesos. Al respecto el intendente Miguel Dos Santos, en diálogo con El Territorio indicó, "vamos a habilitar esos puestos para el pago de abasto, el que entra y no pasa por ahí, será multado. Esta es una oportunidad de realizar los controles como corresponde. Una persona recorrerá para controlar que hayan entrado y pagado y si tengo que dejar las calles cerradas por más tiempo para que se cumpla esto, lo voy a hacer. Necesitamos aumentar la recaudación".