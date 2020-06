Habilitan las salidas a correr y andar en bicicleta en Posadas

Domingo 14 de junio de 2020

Luego de la aprobación de los protocolos correspondientes, la Municipalidad de Posadas habilitó a la práctica de más actividades deportivas como running y salidas recreativas en bicicleta.Según el protocolo, en el caso de los runners podrán salir los lunes, martes, jueves y viernes en el horario de 8 a 18 exceptuados los días de las caminatas, que se realizan los miércoles, sábados y domingos y los otros días que sean asignados por la dirección de deportes. En esos casos podrán salir de 8 a 10.Los lugares habilitados son el Acceso Oeste entre la rotonda de ingreso del Aeropuerto hasta el puente de la avenida Blas Parera. El tramo tiene 2,5 kilómetros de extensión. Y la Costanera Este, desde Urquiza hasta la cabecera del puente (donde se ubican los pescadores). Este circuito tiene una extensión de 5 kilómetros, sumando ida y vuelta 10 kilómetros. No se habilita la zona del balneario El Brete donde se ubican la zona de bares y la playa.Los corredores deberán usar tapabocas en todo momento, pudiendo destaparse la nariz cuando empiecen a correr. La distancia social será de 2 metros laterales y de 15 metros lineales.Se deberán desinfectar las manos antes de salir de sus casas y usar repelente para evitar el contagio de dengue. Desde la comuna indicaron que se deberá correr en sentido contrario a la circulación de los vehículos de modo que no se crucen de frente con otros corredores en la misma vereda.La práctica es individual y se prohíbe correr en parejas o por grupos. Las elongaciones previas y post ejercicio se deberán realizar en los domicilios. No se permite la utilización de las plazas saludables y/o bancos. No se permite salivar. Cada persona tendrá que llevar sus elementos de higiene e hidratación.Se podrá salir a pedalear de forma recreativa o de paseo y a baja velocidad los lunes, martes, jueves y viernes en el horario de 12 a 18. Los días de caminatas recreativas sólo podrán pedalear los menores de 16 años en compañía de sus padres. Los ciclistas federados mantendrán sus días y horarios establecidos para realizar los entrenamientos. Los lugares habilitados son Costanera Oeste, desde la avenida Blas Parera hasta la avenida Santa Cruz, y la Costanera Este, desde la avenida Urquiza hasta la avenida Marconi. Deberán circular por la bicisenda en el sentido de circulación de los automóviles, manteniendo una distancia social de 20 metros y con tapabocas.