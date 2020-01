Guzmán se reunió con empresarios e inversionistas

Martes 28 de enero de 2020

El ministro de Economía, Martín Guzmán, compartió ayer en Nueva York un desayuno reservado con un nutrido grupo de banqueros, inversionistas y empresarios en el que debió encarar dos grandes dudas de su auditorio: cómo llegará a conseguir una renegociación de la deuda antes del 31 de marzo, fecha límite establecida por el gobierno argentino, y qué impacto tendrá en ese proceso la incierta situación del bono BP21 de la provincia de Buenos Aires, que podría dejar en default al principal distrito del país.El desayuno tuvo lugar en la sede del Council of the Americas (AS/COA), en el elegante Upper West Side neoyorquino.Susan Seagal, titular de la entidad y de buenos vínculos con el gobierno argentino, organizó el encuentro y pudo darse por satisfecha en el rol de anfitriona: fue un evento sold out, el salón estuvo colmado.“Nos fue muy bien”, es lo único que le dijo a Infobae y otros medios presentes en el lugar, al finalizar el evento.A la hora de las preguntas, hubo insistencia por cuestiones fiscales, pero Guzmán no dio mayores precisiones sobre la estrategia a seguir por el gobierno nacional.En ese sentido, Guzmán –a quien los presentes destacaron como un muy buen expositor, “calmo y decidido”– no aclaró demasiado. Cuando le preguntaron por el plan económico para el país aseguró que “no es momento para hablar de esas cosas hasta que se estabilice la economía”. Además, destacó que “Argentina está comprometida con el orden occidental, con el sistema económico”.En tanto, el ministro de Economía se reunirá hoy con funcionarios del FMI en la sede del organismo en Nueva York. Del encuentro participarán el venezolano Luis Cubeddu, jefe de la misión del FMI para Argentina, y la economista estadounidense Julie Kozack.