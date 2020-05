Guzmán espera una propuesta de acreedores que sea sostenible

Martes 12 de mayo de 2020

El Ministerio de Economía extendió hasta el próximo viernes 22 de mayo el plazo para las negociaciones con los bonistas y convocó a los acreedores a presentar una “propuesta de reestructuración de deuda de buena fe”.En un comunicado de prensa, la cartera que conduce Martín Guzmán dijo que el gobierno seguirá abierto a “tratar todos los aportes diseñados para ayudar a la Argentina a lograr sus objetivos y al mismo tiempo mejorar las recuperaciones de los acreedores”.El Palacio de Hacienda reconoció que la oferta que presentó el 17 de abril pasado no contó con un nivel de adhesión importante al cierre del plazo inicial previsto para el viernes pasado para que los tenedores informaran sin ingresaban al canje.“Si bien muchos de nuestros tenedores de bonos respaldaron la invitación de Argentina” para deuda emitida en divisas bajo legislación extranjera, “hubo otros grupos importantes de acreedores que no lo hicieron”, señaló el Ministerio de Economía.El nuevo plazo fue comunicado de manera oficial a través de una nota enviada en las últimas horas del domingo por el ministro Guzmán a la comisión de valores de los Estados Unidos.La nueva fecha del 22 de mayo para cerrar la negociación coincide con el día en que vence período de gracia que tiene la Argentina para pagar un vencimiento de 503 millones de dólares de tres bonos Global que originalmente debía ser abonado el 22 de abril pasado.La importancia que tiene ese día es que en el caso de que no se abone la deuda sin que exista un acuerdo previo sobre la materia, el país entraría en situación de default.