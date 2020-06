Guzmán dijo que esperan alcanzar un mejor entendimiento con acreedores aseguró Gumzán

Miércoles 24 de junio de 2020

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó ayer que el gobierno argentino hizo “todos los esfuerzos para alcanzar una resolución ordenada” del canje de deuda y espera un “mejor entendimiento con los acreedores” para alcanzar un acuerdo.

El titular de cartera económica lo aseguró al participar en una videoconferencia organizada por el Consejo de las Américas y la Americas Society.

“Hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance para alcanzar una resolución ordenada” en el canje de deuda pública, destacó Guzmán. Al referirse al estado de las negociación con los grandes fondos de inversión, el ministro dijo que el Gobierno “sigue abierto a la negociación y espera un mejor entendimiento con los acreedores” para alcanzar un acuerdo.

El funcionario diferenció a los acreedores en, al menos, dos grandes grupos, y señaló a uno de ellos, el denominado AD HOC, como el responsable de poner trabas contractuales que van en contra de las normas utilizadas por los países del G20 para los procesos de reestructuración de la deuda.

También especificó que es intención de Argentina negociar un nuevo programa con el FMI, “después de la reestructuración de deuda”.

Al respecto, dijo que será un programa diferente al que se encuentra vigente, suscripto por el gobierno de Mauricio Macri, por el que se desembolsaron unos 47.000 millones de dólares.

Guzmán anticipó, además, que “la revisión del programa (con el FMI) no será cuestión de días o semanas, tomará tiempo. Tiene que tener la legitimidad de la sociedad argentina como un todo”, agregó, al respecto.

“Esperamos ir a un proceso similar al de los acreedores privados en orden de ir alcanzando un acuerdo, como es el proceso con los privados, que tenga legitimidad y ponga al argentina de nuevo de pie”, sostuvo el ministro.



“Hicimos nuestra parte”

“Sentimos que mientras que nosotros hicimos nuestra parte, la otra parte no estaba haciendo la suya. pero estamos abiertos a la discusión”, señaló el ministro de Economía en relación con la negociación que lleva adelante el país para reestructurar la deuda emitida bajo legislación extranjera, que asciende a 64.800 millones de dólares.

Se refería puntualmente a las discusiones con el grupo de acreedores Ad Hoc, que lidera el fondo Blackrock, con el que se complicaron las negociaciones en los últimos días, principalmente por las demandas de estos inversores en materia legal.

“Los términos legales propuestos implican que los procesos que se hicieron en los últimos años sean deshechos. No es algo que la argentina pueda comprometerse. Las Cláusulas de Acción Colectiva (CACs) están aprobadas por el G20 y el FMI”, enfatizó el ministro durante una exposición virtual llevada a cabo por las organizaciones norteamericanas American Society y el Council of the Americas.

Por el contrario, se refirió favorablemente al grupo ACC (Comité de Acreedores), que lideran los fondos Fintech, Gramercy y Greylock. “Tuvimos tres rondas de negociaciones bajo acuerdos de confidencialidad. Con el grupo ACC más otros acreedores hubo acercamiento de ambas partes, pero con otros fue más duro, como con Ad Hoc”, agregó Guzmán, para luego reconocer que el país se encuentra en “un momento de fragilidad” y que es su intención seguir el proceso para resolver las fragilidades en todos los frentes.

Invitado a exponer sobre la reestructuración de la deuda en tiempos de Covid-19, el ministro de Economía formuló esas declaraciones y volvió a reiterar el deseo del gobierno argentino de finalizar este proceso con éxito y remarcó, una vez más, la necesidad de que lo que se acuerde pagarle a los bonistas sea sustentable en el tiempo.

Guzmán reconoció las dificultades que generó el coronavirus en la negociación de la deuda en materia logística. “Esto no es menor. Es muy diferente tener reuniones cara a cara que hacerlas por zoom”, explicó. De todos modos, insistió en que se hicieron los mayores esfuerzos para resolver esta situación y lo seguirán haciendo.