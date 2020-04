Guzmán a los acreedores: “No va a haber otra oferta”

Miércoles 22 de abril de 2020

El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó ayer que les expresó a bonistas que no habrá una mejora en la oferta de pago que se les planteó. En el marco de una entrevista para El Destape Radio explicó sobre el pago de la deuda que “la oferta es la que es”.

El funcionario consideró que se trata de una “oferta responsable” y que es el producto de lo que se conversó y negoció anteriormente. “Ahora es la hora de los acreedores de definir”, aseguró.

“La realidad es que no nos pusimos de acuerdo”, expresó Guzmán y explicó que “la otra parte presiona para que Argentina ofrezca más pero no se puede, no es sostenible”.

Consultado sobre la posibilidad de caer en default ante un no acuerdo con los bonistas, Guzmán retrucó que “Argentina esta en una situación de virtual default” y que está sufriendo las consecuencias negativas de estar en una cesación de pagos: “(Argentina) ya no va a tener acceso al mercado de crédito pase lo que pase”. Sobre esto, pidió hacer proyecciones “en base a la realidad, no a ilusiones”, en referencia a quienes dicen que debería ajustar más la economía para ganarse la confianza de los acreedores para que estos vuelvan a prestarle al país en mejores condiciones.

El funcionario explicó que los acreedores dicen que “Argentina debería profundizar el esquema de austeridad fiscal y que eso va a generar confianza en ellos, por lo que se le va a permitir a Argentina acceder a un financiamiento más barato”.

Sin embargo, Guzmán sostuvo que “eso nunca ocurre” que “bajo ningún punto de vista vamos a darle continuidad a ese camino”, haciendo referencia al modelo implementado por el gobierno de Mauricio Macri.

En este sentido, el ministro dijo que las expresiones de rechazo eran esperables, pero sostuvo que “lo que proponemos es razonable y serio. Es un compromiso que podemos cumplir al mismo tiempo que protegemos a los argentinos y argentinas”.



No le teme a la inflación

En otra parte de la entrevista, el ministro aseguró que en la Argentina la emisión monetaria no genera inflación y sostuvo que las prioridades del gobierno nacional son proteger a los sectores productivos y a los trabajadores.

Y remarcó que el país no podrá pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta el 2023. “En este momento la emisión no está generando inflación, hay dificultades para gastar”, explicó Guzmán. El ministro sostuvo que la prioridad es proteger a los sectores que están en vulnerabilidad y sostuvo que hoy a la Argentina no le sobran recursos para lograrlo.

“Hoy no hay crédito externo, el crédito interno es un proceso generarlo y se recurre a la emisión”, manifestó ayer el ministro de Economía.

El funcionario además adelantó que la Argentina no podrá volver al mercado en el corto plazo, ni tampoco es una premisa que gobierno busque de forma apresurada.

Guzmán detalló cuáles son las políticas económicas que tomó el gobierno para ayudar a los sectores más vulnerables en medio de la pandemia: “Definimos tres esquemas de protección que fueron las transferencias de ingresos como el Ingreso Familiar de Emergencia o la extensión de la AUH; el segundo fue la extensión del seguro de desempleo y el tercero fue el programa de asistencia al trabajo y la producción que significa subsidiar de forma directa a los salarios para asegurar que no hay destrucción del saber hacer de las empresas”.

El funcionario sostuvo que al ingresar al gobierno identificaron un conjunto de problemas que llevaban a la economía a la caída libre. “De los muchos factores hay dos que son inmediatos que eran la muy fuerte austeridad fiscal que se hizo en un momento de recesión y el otro es que la política monetaria que se estaba llevando a cabo bajo la premisa de que la inflación era un fenómeno puramente moneratio y que entonces lo que había que hacer era reducir a cero el crecimiento de la base monetaria. Esto no llevó a que bajara la inflación que aumentó, sino que llevó a que se incrementara muchísimo la tasa de interés”, sostuvo.

“Esas fueron dos cuestiones que teníamos que cambiar”, afirmó Guzmán quien contó que la aparición de la pandemia del coronavirus llevó a que deban afrontar un cambio en la estrategia de gobierno. “La salud está primero”, sostuvo.



Cambio a los bancos

A raíz de las complicaciones que reportaron diversos empresarios pyme a la hora de pedir los créditos a baja tasa que lanzó el gobierno, el ministro de Economía aseguró que el rol del sistema bancario debe cambiar en nuestro país.

Además, hizo hincapié en la necesidad de terminar con la especulación es estas entidades financieras.

Guzmán disparó contra las entidades que restringen los préstamos en medio de la crisis: “Los bancos se han acostumbrado a un negocio muy fácil y muy lucrativo. Es una función muy distinta al rol que deberían cumplir”.