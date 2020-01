Gutiérrez: "Vamos a tener casos de dengue por la humedad y las altas temperaturas"

Jueves 2 de enero de 2020 | 11:10hs.

Desde noviembre del año 2019 se sabe que la localidad de Comandante Andresito registra la mayor cantidad de casos confirmados de dengue por lo que se activaron distintos operativos de bloqueo como también de búsqueda de febriles combatibles con la enfermedad.





Jorge Gutiérrez, director de Vigilancia Epidemiológica, destacó que los números van variando, "la buena noticia es que estamos trabajando en las tres localidades donde están habiendo casos como en Andresito, Iguazú y Posadas y no se ha expandido a otros municipios. Además hemos viajado a Eldorado que es un lugar que no debemos descuidar, nos reunimos con las autoridades sobretodo insistiendo en que no se desarmen los equipos que se formaron en la etapa interbrote, viendo las necesidades de insumos y de esta manera concretamos la primera reunión con el eje puesto en el dengue".





"En Andresito lo que estamos haciendo es un refuerzo de cada una de las áreas comprometidas que sería la Provincia, municipio y Nación, con el intendente a la cabeza y trabajando en los distintos barrios donde han habido casos sospechosos. Es importante recalcar que en todos estos lugares no se trabaja sobre el confirmado sino con el sospechoso", remarcó.





Además el director de Epidemiológica sostuvo que el número de casos sospechosos es variable y el lugar más complicado es la localidad de Andresito, "estamos viendo el DEN 1 pero esperando la aparición de los serotipos 4 o 2 ya que en Paraguay hay una emergencia. Cualquier serotipo preocupa, hay mayor riesgo cuando se contrae por segunda vez pero ninguno es más malo que el otro".





"La atención de los febriles ya se está dando en los Caps que es lo ideal porque si se arma una red paralela es más costosa y no estamos sobrepasados de casos ya que estamos atendiendo a los que van apareciendo".





Bloqueo y búsqueda de febriles

Gutiérrez refirió que en Posadas son tres los barrios más complicados como lo son Villa Cabello, Santa Rita y Riberas del Paraná, "son los lugares que tienen los índices más altos. Todo el área de Salud de la Municipalidad de Posadas está trabajando al igual que Garupá ocupándose en el bloqueo y la búsqueda de febriles alrededor de los casos sospechosos".





"Vamos a tener casos de dengue por la humedad y las latas temperaturas pero ya desde noviembre tenemos alerta alta y tenemos que estar atentos", finalizó.