Guns N’ Roses colmó Foro del Sol pese a la pandemia

Martes 17 de marzo de 2020

El sábado pasado comenzó en México una nueva edición del Festival “Vive Latino”, uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica. El cierre estuvo a cargo de los Guns N’ Roses frente a 70 mil personas, según publicaron medios locales.Pese a que, en todos los países del mundo, se están cancelando los eventos de concurrencia masiva, la organización decidió no postergar el evento que tiene lugar en el Foro Sol de la Ciudad de México.En el marco de las medidas por la expansión de la pandemia, la organización del Vive Latino realizó un operativo de prevención, donde se le controló la temperatura en los ingresos a todos los espectadores y se les brindó información sobre los síntomas del coronavirus.Durante los días previos se especuló con la posibilidad que, la legendaria banda de rock Gun´s N´Roses no participaría del evento, debido a la suspensión de las fechas en países latinoamericanos para los próximos días. El grupo liderado por Axl Rose tenía canceladas sus presentaciones en Lima, Costa Rica y la Argentina. Finalmente tocaron frente a una multitud que no dudó en concurrir a pesar de la alarma mundial por la pandemia.En las últimas horas se conoció la noticia que 13 grupos que formarían parte de la grilla se bajaban del evento. Según informó la cuenta oficial del festival no asistieron por “problemas de traslados y afectaciones en sus países”.Entre los artistas que no concurrieron al Vive Latino están los argentinos de Usted Señalemelo y también el reconocido músico Gustavo Santaolalla. Por su parte Bersuit, Vicentico, Duki, y Damas Gratis participaron en la primera jornada y tocaron frente a miles de personas, en lo que podría ser el último gran evento por un largo tiempo.