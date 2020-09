Guido Pella cayó en primera ronda del US Open y estalló: “Viví una de las peores injusticias” - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020 | 12:20hs.

El argentino Guido Pella se despidió rápidamente del US Open al perder este martes en cuatro sets ante el local Jeffrey John Wolf, en un partido de la primera ronda del certamen que se desarrolla sin público en el complejo Flushing Meadows de Nueva York.El tenista bahiense, de 30 años y ubicado en la colocación 36 del ranking mundial ATP, no pudo ante un rival situado en la posición 138, que terminó imponiéndose con parciales de 6-2, 0-6, 6-3 y 6-3.Pella padeció la larga inactividad y solamente pudo controlar el encuentro (duró un total de 2 horas 13 minutos) en el segundo segmento. Pero desde el comienzo tuvo dificultades para adaptarse a la cancha número 15 del complejo. Le faltó precisión y velocidad. También recibió asistencia médica al término del segundo set por dolores en la espalda.Es que Pella, que no jugaba oficialmente desde febrero pasado ante el brasileño Thiago Monteiro (ATP 500 de Río de Janeiro), estuvo encerrado en un hotel neoyorquino luego de que su preparador físico, Juan Manuel Galván, diera positivo en coronavirus.Esa situación le impidió participar del Masters 1000 de Cincinnati (jugado también en Nueva York) que finalizó el sábado pasado, con el título alcanzado por el número 1 del mundo, Novak Djokovic.“Me voy triste porque creo que viví una de las peores injusticias que un deportista puede vivir”, dijo Pella, muy molesto, después de su derrota. El argentino, número 36 de la ATP, apenas pudo preparar el Abierto ya que, junto al boliviano Hugo Dellien, fue confinado en una habitación de hotel por el caso positivo de su preparador físico.“Es una injusticia total porque nos encerraron sin ningún fundamento y después se dio una situación similar, extremadamente similar, con los franceses y lo tomaron totalmente diferente”, reclamó Pella.“Nosotros no hicimos ninguna infracción ni nada que no estuviera en las reglas, pero claramente ellos sí podían cambiar las reglas”, dijo Pella, que recalcó estar “muy contento” porque sus colegas franceses puedan jugar en Nueva York.“Estoy feliz de que puedan disputar el US Open porque le pusieron las mismas ganas que nosotros para estar acá. Pero me gustaría que me hubieran medido con la misma vara que a ellos”, afirmó.Por su lado, el correntino Leonardo Mayer (120) tampoco pudo seguir en carrera en el Abierto de los Estados Unidos, al perder en forma contundente con el canadiense Milos Raonic (18), con segmentos de 6-3, 6-2 y 6-3, luego de una hora y 49 minutos de juego.