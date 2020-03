Guaraníes buscan convertirse en pequeños productores

Viernes 6 de marzo de 2020

Desde la creación de la Dirección Municipal de Asuntos Guaraníes en Puerto Iguazú, los caciques lograron acceder a beneficios. Con el asesoramiento de Nilda Costa, a cargo de esta dependencia, los guaraníes buscan proyectar el futuro de los asentamientos con la mirada puesta en los jóvenes, ya que son las nuevas generaciones las que sacarán adelante a los pueblos originarios.

El próximo objetivo es comenzar a desarrollar cultivos, luego actividad piscícola, primeramente para abastecer a las familias de alimentos y luego comercializarlos y así hacer funcionar el motor económico de los asentamientos para que los integrantes de las diferentes aldeas progresen sin necesidad de mendigar en las calles. Para ello elevaron un pedido al Ministerio del Agro y producción de la provincias, donde detallaban sus necesidades y los objetivos que cada asentamiento tiene con el fin de obtener herramientas, asesoramiento y acompañamiento para el desarrollo de las plantaciones.

Martín Ibarguren, subsecretario de Planificación, Extensión y Programa de Financiamiento Rural, se reunió ayer los caciques de las aldeas con el fin de ultimar detalles para la presentación del proyecto de desarrollo de cultivos frutihortícola, con proyecciones a nuevos trabajos como criadero de peces y colmenas.

“Estamos trabajando en el fortalecimiento de tres comunidades, el objetivo es poner en marcha a través del financiamiento del proyecto de producción frutihortícola, con el cultivo de frutas de la zona y cítricos, además de una huerta, por el momento”, explicó Ibarguren.

Y agregó: “Las comunidades plantearon la posibilidad de trabajar con colmenas y criadero de peces, es algo que vamos a proyectar para la implementación un poco más adelante, ya que debemos coordinar con técnicos para capacitar y acompañar el desarrollo de las actividades”.

Por su parte, Silvino Moreyra, líder de la aldea Fortín Mbororé, celebró la llegada del Ministerio del Agro teniendo en cuenta que fue un pedido puntual al gobernador de parte de las comunidades que ven las necesidades y las limitaciones del pueblo originario: “Lo que buscamos primero es abastecernos y después convertirnos en pequeños productores. Necesitamos desarrollar actividades económicas para solventar los gastos, no podemos vivir sólo de artesanías, el monte se esta terminando y no tenemos de dónde sacar los materiales y no queremos que nuestro pueblo siga mendigando”.

El Ministerio del Agro pretende contar con el financiamiento a fines del mes, y luego inmediatamente comenzarán con los trabajos de construcción de un pequeño tinglado que será utilizado como depósito, para todas las herramientas que solicitaron las comunidades y salón de capacitación de los mbya guaraníes que se dedicaran a trabajar en los cultivos.