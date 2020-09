Guaraní y el Deca posadeño jugarán recién en 2021 - El Territorio Misiones

Lunes 14 de septiembre de 2020 | 07:00hs.

Por Diego Vain deportes@elterritorio.com.ar

Para pensar





La situación sanitaria de Argentina respecto del Covid-19 no mejora. Pese a que algunas provincias están mejor que otras, por el momento a nivel país no hay una estabilidad en cuanto a la pandemia y tampoco la certeza de que en un futuro cercano se controle el problema que acarrea el nuevo virus.En ese marco, muchas veces se postergó el regreso del fútbol en el país y, de hecho, hasta ahora lo único que es seguro es que el jueves volverán a jugar los representantes argentinos en la Copa Libertadores. Nada tiene esto que ver con la situación sanitaria, sino con los negocios y los millones de dólares que mueven el certamen continental y la Conmebol.La situación para los equipos del ascenso argentino dista mucho de lo que pasa a nivel Sudamérica. Cada vez que se baja de categoría es aún menos probable la vuelta a las canchas y, claro, tiene que ver con la siempre golpeada economía de los clubes.Si para los equipos de la Liga Profesional y la Primera Nacional, las categorías con mejores ingresos por televisación, es complicado ¿qué les queda a los equipos del Regional?Por eso la decisión de pasar el torneo Regional Federal Amateur al año que viene ya está tomada, aunque se abre otro interrogante: ¿cuándo se reanudará? Allí está la discusión entre quienes pretenden jugar lo más rápido posible y quienes no. Además, en enero comenzará una nueva reestructuración en el fútbol argentino y eso también incidirá en una medida que, sin dudas, causará muchas repercusiones.El Consejo Federal dará a conocer en los próximos días que el Regional pasará para el segundo semestre del 2021. De esta manera se dará por terminada la incertidumbre de si se vuelve o no a jugar este año, algo que es cada vez menos probable. Pero también el ente que maneja las riendas del fútbol del interior, pondrá una fecha estimativa (siempre suele cambiarse) y sería la del 31 de agosto de 2021. Sí, poco menos de un año a partir de los días que transitamos.La medida traerá seguramente muchas peleas, llamados, discusiones y también certeza. Más allá de lo que quiere cada club y cada liga hay ciertos puntos que no se pueden pasar por alto.Hoy es inviable que un torneo de ascenso se juegue, ya que las fronteras de las provincias están cerradas, salvo para casos excepcionales. Las competencias que regresaron tienen un aval económico con el que no cuenta el Regional.Además, como ya se mencionó, en enero comenzará una nueva reestructuración del fútbol argentino. Esto decretará que la temporada cambiará de enero a diciembre y no de julio a junio, como fue la última.Con el Federal A también en duda, las chances para que los 98 clasificados a la segunda ronda del Regional vuelvan a las canchas es más un deseo que una realidad. El Federal A deberá definir sus ascensos, ya que los equipos jugarán desde enero la Primera Nacional, pero también se daría por terminada la actual temporada.A todo este panorama se suman otros dos puntos, no menos importantes. Una gran cantidad de ligas ya aseguraron que durante 2020 no tendrán actividad. Entonces, tampoco tendrán un torneo clasificatorio y la idea del Consejo Federal es respetar a esos 98 equipos a los que se les cortó el campeonato este año.Con todos estos argumentos, el Consejo Federal buscará postergar el regreso de la competencia de la cuarta categoría del fútbol argentino para agosto de 2021. Desde ese mes y hasta diciembre se disputará el certamen del que hoy forman parte Guaraní y Atlético Posadas, y los ganadores participarán del torneo Federal A desde enero de 2022.Claro que todo tendrá que esperar a que la situación sanitaria en Argentina mejore. Que se controlen los focos de contagio de coronavirus y que viajar a otras provincias no necesite una logística impagable para los clubes.Todo ese dilema, sumado a la imposibilidad de jugar sin público, pone a la postergación del Regional para agosto de 2021 como una de las opciones más probables y que traerán certezas.