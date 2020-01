Guaidó, tras forcejeos, logró ingresar y liderar la Asamblea Nacional

Miércoles 8 de enero de 2020

El líder opositor Juan Guaidó y varias decenas de diputados lograron ayer ingresar al palacio legislativo y recuperaron el control de la Asamblea Nacional luego de que se instalara una directiva paralela integrada por desertores del bloque opositor. Tras forcejear con efectivos de la Guardia Nacional que custodiaban el lugar, el opositor logró pasar la reja que rodea al palacio legislativo. Hubo empujones en las escaleras de acceso al edificio antes de que pudieran llegar hasta el hemiciclo.

“Esta es la casa del pueblo, no un cuartel”, gritaban los diputados mientras se abrían paso frente a agentes de la Guardia Nacional que bloqueaban las puertas del hemiciclo. Un puñado de seguidores del líder opositor se presentó a las afueras y gritando “Guaidó presidente” celebraron su retorno al palacio legislativo. Una vez en el interior y tras cantar el himno nacional Guaidó tomó el control de la Asamblea y sostuvo que “la violencia no va a vencer... Venezuela está primero que todo. Dios bendiga a estos diputados valientes que no se dejan chantajear” y dio comienzo a la sesión.

Poco después fue cortado el suministro eléctrico en el hemiciclo, constató The Associated Press. La sesión encabezada por Guaidó, empero, continuó en medio de la penumbra apenas con la luz de las linternas de los teléfonos móviles.Guaidó había partido de la sede del partido Acción Democrática, ubicada en el norte de la capital, en una camioneta mientras que los demás legisladores se trasladaron en cuatro autobuses. El dirigente, que fue reelecto el domingo por la mayoría opositora como presidente de la Asamblea Nacional en un improvisado acto que se realizó en un diario del este de Caracas, había convocado a una sesión para debatir los incidentes del fin de semana.

Por su parte, el presidente de la directiva paralela de la Asamblea, Luis Parra, también había citado para ayer a una sesión en el Legislativo para debatir sobre la escasez de combustible, los salarios y las liberaciones de presos, propuesta que coincidió con la excarcelación que realizaron la noche del lunes las autoridades de cinco detenidos que la oposición identifica como “presos políticos”.