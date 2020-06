Grupo de quinto se reunió 43 años después de haberse egresados para colaborar a comedores posadeños

Viernes 26 de junio de 2020 | 15:00hs.

Si bien siempre se mantuvo la amistad y la unión en el grupo, los egresados del ciclo 1977 de la Escuela de Comercio Nacional Nº1 (actual Comercio Nº 18) de Posadas, se propusieron iniciar un proyecto solidario en conjunto, con el fin de colaborar de diferentes formas con merenderos y comedores de la ciudad de Posadas.La iniciativa consiste en ayudar a establecimientos solidarios que trabajan en barrios carenciados, a través de aportes económicos, mercaderías, como también electrodomésticos y utensilios de cocina.Por un lado están los ex alumnos (incluso sus madres), que por diferentes cuestiones, colaboran a través de aportes económicos. Por otro lado, un grupo reducido de tres personas que se encargan de hacer las compras para posteriormente acercar las mercaderías, tales como, leche, harina, sal, azúcar, yerba, entre otros, a un determinado comedor de capital misionera.“Además de mercadería también se donó una cocina y un freezer que estaban usados pero se encontraban en buen estado”, señaló una de las integrantes, Angela María Ortiz Pereyra (59) en diálogo con El Territorio.Pese a que transcurrió más de 40 años de aquel último día de clases juntos, el grupo se mantuvo unido y en constante diálogo a través de un grupo de Whatsapp. Según María, “fue allí donde surgió la idea, cuando el líder del grupo, Alberto, propuso comenzar con esta iniciativa y a partir de ahí todos aportamos nuevas ideas. Desde un principio nos gustó a todos el proyecto”, comentó.La elección del comedor a ayudar no fue fácil, puesto que “si bien en algunos sectores la pobreza siempre está presente, en este difícil contexto de pandemia y crisis, queríamos elegir un grupo solidario que necesite fuertemente nuestra ayuda, fue así como en un principio nos recomendaron a el comedor del barrio Los Patitos”, agregó María.No obstante, la ayuda también llegará a otros sectores tales como el merendero de la Capilla Santa Cruz de Garupá y el merendero de la Parroquia de Fátima.“De esta manera, Queremos animar a otros grupos de amigos y ex compañeros a encarar estas iniciativas, o las que a cada uno le salga. Pero siempre con el fin de dar una mano”, finalizó.