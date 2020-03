Grimaldi arrancó el año con una victoria

Lunes 9 de marzo de 2020

El misionero Francesco “Chicho” Grimaldi cerró su gran fin de semana ganando la primera fecha de la Rotax Bue, que se disputó en el Kartódromo Internacional de Zárate.El posadeño comenzó el día siendo cuarto -en la tercera manga-, por lo que largaba adelante la final.Ni bien iniciada la competencia Grimaldi buscó hacer una luz de ventaja, pero Santiago Fabani se le pegó a la cola y no dejaba que se escape. A ese tren se sumaron Juan Pablo Pilo y Lucas Bohdanowicz. Los cuatro hicieron una gran carrera con sobrepasos.Para no gastar el karting, Chicho aplicó su experiencia y en un momento cedió la punta para que se peleen los rivales y así se ubicó tercero, pero sin perderle pisada a Fabani y Pilo que comandaban el pelotón.La prueba fue muy entretenida y sin descanso con sobrepasos en cada vuelta. Grimaldi siempre cuidó las gomas y tuvo más resto, así que en las vueltas finales pasó a Pilo y aprovechó la pelea de Fabani y Bohdanowicz para hacer una luz.Bohdanowicz fue por el misionero, pero Chicho aplicó su experiencia para defenderse y ganar la primera del año.“Pudimos ganar la primera fecha del año, la verdad que fue muy difícil, la carrera fue muy pareja siempre los tres prendidos, lo que me quedó fue aplicar la experiencia y aprovechar el gran karting que me dio el equipo. Se lo dedico al equipo, a mi familia y a los sponsor que hacen un esfuerzo para que pueda estar en cada fecha”, comentó el posadeño.Por su parte, Mairu Herrera Ahuad cumplió una buena actuación en la final de la Junior y pudo cumplir con el objetivo de terminar entre los diez.La pequeña piloto de Misiones fue la única dama de la categoría, que presentó 22 competidotes, y pudo avanzar durante la disputa de la final para ver la bandera a cuadros en la novena posición. Así la posadeña arrancó el año sumando buenos puntos.