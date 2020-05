Gremio de estacioneros dice que salarios deben cobrarse al 100%

Viernes 15 de mayo de 2020

Trabajadores de estaciones de servicio de Misiones deberán recibir el 100% de su salario según apuntó ayer el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento (Soegyspe). El gremio reconoció que varios de sus afiliados han consultado por situaciones que afectaron el pago de sus haberes. Así se relató que hubo empleados que cobraron sólo el 50% de su sueldo y otros que fueron suspendidos varios días con el correspondiente descuento salarial.

Las dos situaciones, según el gremio y tras hablar con cámaras empresariales, deberán ser corregidas en los próximos días.

“Tuvimos un pedido de la cámara empresaria para reducir salarios, pero fue rechazado. En tanto se logró con el apoyo de nuestra federación que se incluya a las empresas de estaciones de servicio dentro de los beneficios de líneas de asistencia del Anses. Por esto no iba a corresponder ningún tipo de reducción, esto quedó acordado en el ministerio de Trabajo”, comentó Gerónimo Sanabria, titular del Soegyspe filial Misiones.

En tanto, detalló que en virtud del acuerdo con Nación, “las empresas en caso de fuerza mayor (como el caso puntual de la cuarentena) pueden tener la posibilidad de prescindir del pago de contribuciones patronales salvo la obra social y el convenio colectivo. Eso le da la posibilidad al empleador de ahorrarse una cierta cantidad de recursos, y por otro lado le da la posibilidad al trabajador de percibir su sueldo total”.

Sanabria reconoció que los casos de incumplimientos llegaron al gremio y se informará a las empresas para que cambien su accionar. “Tenemos varios reclamos de nuestros afiliados que nos han dicho que les pagaron sólo la mitad del sueldo u otros a los que se puso como suspendidos por 15 días. Y eso no es válido. Le explicamos a las empresas que deben corregir esas acciones”, explicó el gremialista.

Y detalló que “el empresario puede desafectar a parte de sus trabajadores y sobre esa cantidad no pagará aportes patronales, en virtud del acuerdo con Nación. Pero los trabajadores cobrarán el 100% de sus salarios. Muchos empresarios no descontaron haberes de esa forma y en cambio establecieron acuerdos internos, que no tiene ningún valor. Esperamos que en los próximos días se corrijan esas acciones”.

Finalmente Sanabria proyectó que los trabajadores están recuperando actividad en sus trabajos por la mayor apertura comercial. “Cuando empezamos la pandemia se tenía un 10 o 15% de ventas, ahora eso se fue revirtiendo. Seguramente tardará un tiempo hasta llegar a los niveles de antes de la cuarentena, pero se observa que hay más ventas ”, se apuntó.



Repunte insignificante

“Hay más actividades, puede ser que aumente un poco las ventas pero a nuestro entender es insignificante, llevará mucho tiempo recomponerse, no sé si para fin de año llegaremos a un punto de equilibrio del cual no sigamos trabajando a pérdida”, explicó por su parte Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Noreste (Cesane).

Con el comienzo del aislamiento, en las principales ciudades como Posadas, Oberá y Eldorado, la venta disminuyó un 80%, mientras que en otros municipios del interior, la escasez de la demanda fue aún mayor y alcanzó el 90%.

“Marzo fue un mes crítico pero salimos equilibrados porque vendimos 18 días. Abril no se vendió nada en los 30 días del mes, sólo un 15 por ciento que ni alcanza para pagar el agua ni la luz de la estación”, afirmó Jalaf en diálogo con El Territorio.