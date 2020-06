Grandes marcas freezaron proyecciones de expansión

Empleados de comercio con preocupación

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Héctor Benigno Gómez, explicó que la situación de pandemia dejó a grandes negocios en una mala situación. Explicó que por el momento no se contemplan cierres, pero se han conocido versiones de “achicar” estructuras. “Hay muchas versiones, pero oficialmente no se habla de cierres de grandes empresas. Se habla más que nada de achicarse por la realidad que impuso la pandemia”, comentó el gremialista mercantil. Por otro lado reconoció que “hay cierres de empresas, no sólo de nuestro sector sino en general”. En tanto recordó que hasta el año pasado se venía hablando de la posible llegada de grandes empresas, una situación que hoy desapareció completamente, al menos por este año. “Hay mucha expectativa de lo que va a pasar después de la pandemia. Es evidente que el consumo en general cayó mucho y estas restricciones han cambiado totalmente el escenario. Seguimos con atención lo que pasa, porque hay mucha preocupación de los trabajadores por sus puestos”, apuntó.