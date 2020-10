Grande los peques - El Territorio Misiones

Lunes 5 de octubre de 2020

Nadia Podoroska sigue haciendo historia: la rosarina clasificó a cuartos de final en su primera participación en el cuadro principal de Roland Garros. En el cuadro masculino, Diego Schwartzman también alcanzó esta instancia y sigue ratificando su gran momento.La tenista argentina reafirmó su condición de revelación en este tercer Grand Slam de la temporada al clasificarse a los cuartos de final con una victoria frente a la checa Barbora Krejcikova por 2-6, 6-2 y 6-3 en la cuarta ronda del Grand Slam parisino, disputado sobre polvo de ladrillo.Podoroska (131), que desde la semana próxima ingresará al “top 100” del ranking WTA por primera vez en su carrera, tendrá un enorme desafío en la siguiente ronda cuando se enfrente el martes con la ucraniana Elina Svitolina, número 5 del mundo y tercera favorita en París. Será el primer cruce entre ambas en el circuito profesional.Svitolina, cuartofinalista por tercera vez en Roland Garros (2015 y 2017, las anteriores), eliminó ayer a la francesa Caroline García por 6-1 y 6-3.La rosarina, de 23 años, revirtió un juego que había comenzado con ventaja para la tenista europea y lo definió en el cuarto “match point”, al cabo de horas horas y nueve minutos en el court Simonne-Mathieu.Podoroska, que sólo registraba un partido de primera ronda en el US Open 2016, debutó este año en Roland Garros, después de hacerse un lugar en el cuadro principal con tres victorias en la clasificación previa ante la polaca Magdalena Frech, la rumana Jacqueline Cristian y la china Xinyu Wang.Posteriormente, la “Peque” hilvanó triunfos contra la belga Greet Minnen por 6-2 y 6-1, la kazaja Yúliya Putíntseva (23) por 6-3, 1-6 y 6-2, la eslovaca Anna Schmiedlova por 6-3 y 6-2 y hoy ante Krejcikova para convertirse en cuartofinalista del máximo torneo sobre polvo de ladrillo.Ese resultado para el tenis femenino argentino no se registraba desde 2004 cuando Paola Suárez llegó hasta semifinales de una edición que, en el cuadro masculino, consagró a Gastón Gaudio en una histórica final con Guillermo Coria.En tanto, Diego Schwartzman venció al italiano Lorenzo Sonego en sets corridos por 6-1, 6-3 y 6-4 y avanzó con paso firme a los cuartos de final de Roland Garros, el último Grand Slam de la temporada.Schwartzman mantuvo la concentración en un partido que a los 19 minutos fue suspendido por lluvia y que en el 3-0 a su favor del segundo set se detuvo por asistencia médica a Sonego por una molestia en el brazo derecho.El Peque aplacó a Sonego cuando se puso 4-3 en el tercero y completó otra jornada en Roland Garros sin perder un solo set luego de una hora y 58 minutos.El argentino, de 28 años y 1.70 metros, venció el viernes al eslovaco Norbert Gombos (106) por 7-6(3), 6-3 y 6-3 para avanzar por sexta vez a los octavos de final de un Grand Slam, la segunda en Roland Garros, y acercarse al top ten del ranking.La mejor producción del porteño (surgido en Náutico Hacoaj) en París fue en la edición de 2018 cuando el español Nadal, 12 veces ganador del trofeo, lo frenó en cuartos de final.Schwartzman se cruzará en cuartos con el austríaco Dominic Thiem, número 3 del mundo y reciente campeón del US Open, que se impuso ante el francés Hugo Gaston en cinco sets disputados en la cancha principal Philippe Chatrier.Los octavos de final del cuadro masculino continuarán hoy con el serbio Novak Djokovic (1) frente al ruso Karen Khachanov (16); el español Pablo Carreño Busta ante el alemán Daniel Altmaier; el húngaro Marton Fucsovics contra el ruso Andrey Rublev (12); y el búlgaro Grigor Dimitrov (20) con el griego Stefanos Tsitsipas (6).