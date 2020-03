Graciela Borges contra las fake news

Miércoles 18 de marzo de 2020

Cuando Graciela Borges se enteró de que le adjudicaron un audio falso que habla de la pandemia salió a aclarar los tantos.

“Chicos, en momentos tan difíciles como este, en los que tenemos que estar todos en paz y en nuestras casas cumpliendo la tarea de cuidarnos, no hagan chistes ni manden audios que se parezcan a mi voz. Yo nunca me meto con nadie”, expresó. Y redobló la apuesta: “Yo sé bien quién lo hizo. El productor de quién, quién es la otra persona que lo hizo... ¿Me dejan en paz? Yo lo único que quiero es que todo el mundo esté bien. Tengo una profunda compasión, que es algo que rescato mucho de mí, y una profunda piedad. Terminemos con esto porque jamás me meto con nadie”. Y sentenció: “No quiero salir a decir lo que sé...”.