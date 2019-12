‘Gracias totales’ también estará en los Estados Unidos

Domingo 22 de diciembre de 2019

Soda Stereo anunció que su gira “Gracias totales-Soda Stereo” llegará también a los Estados Unidos, en donde acompañados por los fans, el grupo celebrarán su historia y a Gustavo Cerati.La gira por el país del norte arrancará el 14 de abril en el Barclays Center, de la ciudad de Nueva York, seguido por el American Airlines Arena, de Miami, el 17 de abril; el Smart Financial Center, en Houston, el 22 de abril, y con término, al menos por ahora, en Los Ángeles, el 25 de abril, en The Forum. Estos estadios tienen una gran capacidad y están en ciudades con una gran población de origen latinoamericano.“Gracias totales-Soda Stereo” arrancará el 29 de febrero en Bogotá, el 7 de marzo en Santiago de Chile, el 12 de marzo en Ciudad de México, más el 21 y 22 de ese mismo mes en Buenos Aires, en el Campo Argentino de Polo. Charly Alberti y Zeta Bosio, más invitados, estarán en Perú, Costa Rica y Paraguay.Chris Martin, Juanes; Benito Cerati y Adrián Dárgelos (Babasónicos), Andrea Echeverri (Aterciopelados), Fernando Ruiz Díaz, Rubén Albarrán (Café Tacvba), León Larregui (Zoé), Richard Coleman y Mon Laferte serán algunas de las figuras que subirán al escenario“¿Por qué? No sabemos. Sucede. Una nueva última vez”, así arrancó la emotiva carta que publicaron Charly Alberti y Zeta Bosio, en el anunció de este homenaje.“Tenemos un imperioso deseo. Y creemos que la mejor manera de cumplirlo es pensando en los demás, olvidando lo que piensan los demás. En la vida hay momentos para reír, para llorar, para emocionarnos. Para agradecer con amor y respeto. Queremos celebrar estas canciones. Vibrarlas juntos. Amigos de todas partes nos van a acompañar. Gracias totales”, completó el comunicado.Desde hace unos meses, Charly y Zeta están ensayando junto a Richard Coleman y el Zorrito Quintiero. Repasando cada una de esas canciones que marcaron a generaciones.