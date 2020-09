Google Maps planea mostrar las zonas con más casos de Covid-19 - El Territorio Misiones

Sábado 5 de septiembre de 2020 | 11:20hs.

Google Maps, la aplicación para dispositivos móviles creada por el gigante de Internet de Mountain View, está trabajando para mostrar mapas con casos de Covid-19.La plataforma podría incluir próximamente en su aplicación las zonas que cuentan con más casos del nuevo coronavirus, según descubrió la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong.“Google está trabajando en un mapa de COVID-19″, escribió la mujer en Twitter, aclarando que no sabía si era algo nuevo.Como se puede observar en la captura de pantalla compartida por Wong a través de su cuenta en la red social, la aplicación contaría con un nuevo tipo de mapa, que tomaría información sobre los casos confirmados por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días.Según se observa en la captura, dicha información procedería de fuentes como Wikipedia, el diario The New York Times y la Corporación Municipal de Brihanmumbai, de la India.Esta función estaría en desarrollo y, hasta el momento, se desconoce si Google lo lanzará para los usuarios y si será de forma global, aunque Wong también mostró en otro mensaje como se ven los datos en otras regiones, por ejemplo en Europa.Por supuesto, la polémica no tardó en aparecer, por los temas relacionados a la privacidad de los datos de las personas y también a la estigmatización. Una cosa es conocer los casos de un país y otra de una ciudad o de un pueblo, que pueden quedar “marcados” por esta posible implementación de la tecnológica.En junio la plataforma del gigante de Internet sumó nuevas funciones para moverse en la ciudad en forma segura. Las novedades incluyen información útil para los usuarios argentinos.“Ir del punto A al punto B puede ser más complicado en estos días”, dijeron desde Google al anunciar nuevas funciones en Maps desarrolladas con la mira puesta en cómo la pandemia afecta la circulación en las ciudades con mayor tasa de contagios y en aquellas que se acoplan a lo que se denomina “nueva normalidad”.En concreto, se trata de dos características añadidas en Google Maps (tanto en iOS como en Android) para transitar en forma segura, con información adicional. Es importante notar que los datos que muestra cuentan con el aval de los gobiernos locales. Al respecto, el lanzamiento de las nuevas funciones incluyó a nuestro país, además de otros afectados por el Covid-19 como Brasil, México, Estados Unidos, España, Francia y La India, entre otros.¿Cuáles fueron esas novedades? Por un lado, la plataforma muestra alertas de tránsito provistas por agencias locales, por ejemplo para indicar restricciones o la obligatoriedad de llevar tapabocas en el transporte público.Por otra parte, se ofrecen alertas a los usuarios relacionadas a la presencia de puntos de control o restricciones fronterizas en la ruta escogida. También se incluye información para los que se dirigen a centros médicos, con recomendaciones para poder ser atendidos en forma eficiente y evitar ser rechazados “o causar presión adicional” en el sistema de salud local.