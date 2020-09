Gonzalo Higuaín rescindió con la Juventus y ya tiene nuevo club para continuar su carrera - El Territorio Misiones

Viernes 11 de septiembre de 2020 | 11:20hs.

La Juventus y Gonzalo Higuaín alcanzaron un acuerdo económico para rescindir el último año de contrato del delantero argentino, quien tiene todo arreglado para firmar con el Inter Miami de los Estados Unidos.“Un acuerdo fue alcanzado en las últimas horas, de forma que Higuaín está ya en un vuelo hacia Estados Unidos”, anunció por la tarde la Gazzetta dello Sport.El acuerdo “fue alcanzado y será oficializado en cuando el argentino solucione los últimos detalles con el Inter Miami de David Beckham”, aseguró por su parte la cadena Sky Sport.La Juventus, preguntada al respecto, no confirmó ni desmintió las informaciones. El contrato de Gonzalo Higuaín expira en 2021, pero el nuevo técnico de la Juve, Andrea Pirlo, había anunciado que no cuenta con el Pipita.“Fue un gran campeón, un gran jugador, pero el ciclo se terminó”, dijo el entrenador sobre el goleador de 32 años, fichado en 2016 por la Juventus por 90 millones (sobre 106 millones de dólares) de euros al Napoli.El Inter Miami, propiedad del exfutbolista inglés David Beckham, acaba de hacerse con los servicios de otro exjugador de la Juventus, el francés Blaise Matuidi.El delantero argentino tuvo una temporada discreta, lejos de su nivel en 2015-16, cuando finalizó como máximo goleador de la Serie A con el Napoli al batir el récord de goles marcados en una temporada en la Serie A (36, igualado la pasada temporada por Ciro Immobile).La marcha de Higuaín es una prioridad para la Juventus para poder cerrar la llegada de un nuevo 9, como desea Pirlo, para que apoye a la dupla Cristiano Ronaldo-Dybala.El delantero uruguayo del Barcelona Luis Suárez podría ser uno de los objetivos, según la prensa italiana.Entre los otros nombres citados por la prensa, figuran los del delantero bosnio de la Roma Edin Dzeko, y el del español del Atlético de Madrid Álvaro Morata, quien ya lució en el pasado los colores de la Juve (2014-2016).Pero a Suárez también lo buscan de EspañaEl uruguayo también podría continuar su carrera en el Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, según lo reveló hoy la prensa española.Suárez, de 33 años, sabe que no continuará en el equipo catalán junto a su amigo, el argentino Lionel Messi, y entre sus opciones para continuar su carrera asomó el Atlético que conduce el Cholo Simeone.“La posibilidad de que el goleador se sume al conjunto colchonero tiene el aval del técnico Simeone”, afirmó hoy el portal español de noticias Cuatro.