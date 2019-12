Gonzalo Heredia y el sincericidio de trabajar con su mujer en teatro

Domingo 29 de diciembre de 2019

En 2011, Gonzalo Heredia (37) y Brenda Gandini (35) coincidieron en Malparida, ficción de Polka en la que paulatinamente fue creciendo su relación íntima hasta ponerse de novios.Sin embargo, esa no fue la primera vez que la dupla trabajaba juntos, en 2007, un proyecto teatral ya los había unido.Ahora como familia y como padres de Eloy y Alfonsina, Heredia le dio un móvil a Intrusos y fundamentó por qué eligió, junto a Luciano Castro, a su mujer y a Sabrina Rojas para hacer la obra ‘Desnudos’, que actualmente se presenta en Mar del Plata, y remató el relato con un pícaro sincericidio.“Con Brenda nos conocimos en ‘La jaula de las locas’. Ella me parece una gran actriz de teatro. Si bien hizo televisión y cine, es una gran actriz de teatro. Yo la vi en ‘Pieza plástica’, en donde la dirigía Luciano Cáceres, y Brenda brillaba”, arrancó recordando el actor y escritor.“A mí me parecía que tenía que formar parte de Desnudos, más allá de la logística (de movimiento familiar). A Brenda y a Sabrina las elegimos por lo que ellas le pueden aportar a la obra, por las herramientas que ellas tienen. La elección fue pensando en ellas como actrices, después vino lo demás”, aseguró el actor, mientras Castro asentía sus palabras con sus gestos.Sobre el hecho de trabajar codo a codo con su pareja, Gonzalo concluyó su opinión con honestidad: “En los ensayos con Brenda nos disfrutamos mucho, nos estamos conociendo de una manera nueva. Es un redescubrir de la pareja y romper la cotidianidad. Nos llevamos mejor en los ensayos que en casa”, cerró risueño.