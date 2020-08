Golpazo de la joya del ciclismo

Domingo 16 de agosto de 2020

Remco Evenepoel es la nueva figura del ciclismo mundial. Su incipiente recorrido hasta ahora y su margen de progresión lo postulan para seguir el camino de los más grandes. En su mente, aseguran, sólo hay espacios para triunfos. No obstante, el belga asustó a todos los amantes del ciclismo tras una impactante caída desde un puente cuando competía por primera vez en el Giro de Lombardía. El deportista se fracturó la pelvis y se le generó una contusión en el pulmón derecho.Evenepoel marchaba en persecución del grupo de cabecera, cuando se precipitó al vacío desde un puente a falta de 50 kilómetros para la meta. El joven impactó con una pierna en la pared de dicho puente, ubicado tras una curva, y cayó en un barranco de cerca de siete metros. El equipo Deceunink Quick-Step informó que el ciclista belga “no corre peligro”, aunque no llegará a competir en el Giro de Italia, el gran objetivo del año.Los servicios médicos arribaron a la zona para atender a la joven promesa belga. Evenepoel no perdió el conocimiento, según informó la televisión italiana RAI, y en distintas imágenes se lo vio hablar con los médicos mientras era socorrido. Poco después, fue llevado en camilla hasta la ambulancia para trasladarlo al hospital.