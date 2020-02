Gobierno anunció el pago de los haberes para este sábado

Lunes 24 de febrero de 2020 | 13:50hs.

El anuncio lo hizo el propio gobernador Oscar Herrera Ahuad, confirmando que este sábado 29, estarán disponibles los haberes de la administración pública provincial, tanto para activos como para pasivos.





Los sueldos tendrán, se recordó, un incremento del 13 por ciento, del total de 20. El restante siete por ciento se liquidará con el sueldo del próximo mes.

Se aclaró días atrás, que es sólo para estos dos meses y no es una pauta anual. “Estamos a la espera de que Nación defina una nueva referencia salarial para todo el país y un mecanismo de compensación para los docentes que no lleguen al mínimo (adicional regulador similar al ex art 9 o ex garantía mínimo vital y móvil docente)”.