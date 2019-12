Gobierno acusó a tres diputados por el asalto a unidad militar

Martes 24 de diciembre de 2019

El gobierno venezolano acusó ayer a tres diputados opositores de estar implicados en el ataque que sufrió una unidad militar en el sur del país y en el que -según las autoridades- participaron desertores militares que recibieron apoyo de Colombia, Brasil y Perú.Los diputados del partido opositor Voluntad Popular Gilber Caro, que fue detenido el pasado viernes, e Ismael Léon y Fernando Orozco -este último un disidente del oficialismo- fueron señalados por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, de integrar una supuesta banda que tendría como objetivo el asalto de unidades militares en el país sudamericano con el apoyo de paramilitares y policías.Rodríguez reiteró las acusaciones contra el jefe del Voluntad Popular, Leopoldo López, quien está refugiado desde abril en la residencia del embajador de España tras un fallido alzamiento militar, y el líder opositor y también miembro de esa organización, Juan Guaidó, de estar implicados en planes contra el gobierno, pero no aportó pruebas.Al rechazar las acusaciones, Voluntad Popular dijo que con las acciones contra la oposición el mandatario Nicolás Maduro busca el sabotaje de la reelección el 5 de enero de Guaidó como jefe de la Asamblea Nacional. “Esta película que se arma el régimen no es sino la continuación de la Operación Alacrán, porque como no les funcionó la compra de los diputados, aplican la persecución y el amedrentamiento”, expresó la organización en su cuenta de Twitter.Rodríguez agregó que los asaltantes habrían recibido financiamiento de personas que estarían en Brasil.