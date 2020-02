Gisela Barreto enojada con las burlas en las redes

Miércoles 26 de febrero de 2020

El fin de semana comenzó a circular un video en las redes sociales que no tardó en viralizarse. Se trata de una entrevista realizada por Gisela Barreto para el ciclo La fe mueve montañas, que se emite a través de la señal TLV1. En la misma, Marino Restrepo, un autor religioso especialista en narcotráfico, se explayaba sobre el problema de los cárteles en los países desarrollados y subdesarrollados. Y la conductora lo sorprendió al preguntarle si se refería a los carteles que están colgados “en la calle”.

“En el primer mundo a los cárteles los tienen ocultos pero en el tercer mundo están desenmascarados. Es muy curioso: los carteles del tercer mundo son los que les venden a los del primer mundo”, decía Restrepo. “Cuando usted dice ‘carteles’, ¿a qué se está refiriendo? ¿Literalmente a los carteles que están por las calles?”, fue la insólita pregunta que le realizó Barreto y por la que se convirtió en el centro de todas las burlas.

La primera reacción de Gisela al ver que se había convertido en tendencia fue subir un video en su cuenta de Twitter en el que agradecía la visibilidad que le habían dado a ella y a su entrevistado, al haberlos convertido en TT (Trending Topic). “Me encantó. Un beso a todos, chicos. I love you. Buen fin de semana”, dijo haciendo caso omiso a las críticas.

Sin embargo, entrevistada por Juan Etchegoyen para Radio Mitre, Gisela intentó justificar su desatinada pregunta. “Me parece lo más normal del ser humano que cuando alguien no sabe algo lo pregunte. No es pecado. Soy periodista especializada en religión y en defender los valores. Yo sí entendí lo que él me estaba diciendo, pero le pregunté específicamente de los cárteles, que son organizaciones criminales. Y él me explicó. No tiene nada de malo”, comenzó explicando Barreto, el lunes.

En relación a los comentarios que la convirtieron en centro de todas las burlas en las redes sociales, la conductora aseguró: “No me duelen a mí las críticas de la gente, le tengo lástima a esa gente. Son gente vacía. No tienen nada que hacer en su vida, están prendidos a una red contestando preguntas de nadie. Yo estoy ocupada en mi familia, en el aire libre, pasándola bomba y llenándome de amor. Teniendo 53 años y teniendo el rostro que tengo sin maquillaje. Eso te refleja el alma. Estas personas están en una red virtual tratando de no ver a nadie. Están en la tercera guerra mundial, están detonados por dentro. Todo lo que digan me da igual”, sostuvo con tono molesto.

Finamente, Gisela se refirió al video que grabó agradeciendo la visibilidad que le dieron y en el que se la ve espléndida y dijo: “Solo basta con mirarme para darse cuenta lo que hay adentro de mi alma. Porque lo que hay en el alma se refleja en el exterior. Miren mi rostro sin pintura y a la luz del sol haciendo ese video y contame cómo estoy por dentro. Yo le agradezco a la gente. Quieren hacerme un mal, defenestrar a alguien y se ridiculizan ellos. Pone de manifiesto cuán vacíos están y cuánto odio hay adentro de sus almas. Yo quiero ver esos rostros, que algunos los veo en televisión y veo esos rictus de amargura. Y el revoque que se ponen en la cara no les tapa la amargura. Y tienen menos años que quien habla. Las almas están detonadas, son almas que sufren, que lloran. Son vivos muertos. Hay que ser vivos vivo, y vivir caminando en la tierra y con los ojos en el cielo”.

Lo cierto es que luego que la pregunta se volviera viral cientos de usuarios por Twitter abrieron un divertido hilo de la red social bajo el lema de #Mi momento Gisela Barreto. Allí las personas escribieron divertidas e incómodas situaciones que vivieron al responder con un desatino.