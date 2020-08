Ginés González García: "Hay un aplanamiento de la curva de contagios"

Lunes 17 de agosto de 2020 | 22:26hs.

González García dijo que la curva "se amesetó en el AMBA y crece en el interior por reuniones sociales". "No hay que descuidarse", aseguró. Un total de 897 nuevos casos de coronavirus y 8 muertos por la enfermedad fueron notificados este domingo en la ciudad de Buenos Aires.





Mientras que este lunes reportaron 111 nuevos decesos y 4.557 casos positivos. Con estos datos, suman 5.814 los fallecidos y 299.126 los contagiados desde el inicio de la pandemia. En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 64,6%, informó el Ministerio de Salud porteño.



El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró este lunes que en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA) "hay un aplanamiento de la curva de contagios" de coronavirus (orthocoronavirinae) y una "ocupación más desahogada de camas", pero advirtió que crecen los contagios en el Interior del país.Los casos positivos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 183.093 tras confirmarse 3.117 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó este lunes el Ministerio de Salud provincial."La entidad que agrupa a las clínicas estudió los grandes sanatorios y tienen 9% menos ocupación de camas de terapia que en julio de 2019. Esta es una época de mucha demanda de camas. En función a la enorme expansión que hemos hecho, no sólo del sistema público y privado, si no que tenemos cierto margen", explicó el sanitarista a El Destape Radio.En ese sentido, el ministro indicó que "en la Ciudad le dimos todo lo que pidió e hicimos una ampliación de recursos", mientras que en la Provincia "empezamos a equipar a las a las clínicas privadas para que amplíen sus capacidad operativa en camas de terapia""Si un ciudadano sin prepaga u obra social va a una clínica privada y no tiene cobertura, se lo paga el Estado", aseveró González García, y subrayó que "la gente tiene miedo de ir a las clínicas, y eso repercute negativamente".Sobre la protesta de en el Obelisco porteño y otros puntos del país, el ministro afirmó que "convocar una marcha es una irresponsabilidad". "Hoy leí que convocaron a los mayores, es una broma. La marcha es una burla sobre todas las medidas que estamos intentando con esfuerzo todos los argentinos", resaltó.Por último, González García informó que la vacuna desarrollada por la Univer#