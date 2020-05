Ginés González García explicó por qué aumentaron con velocidad los casos

Jueves 14 de mayo de 2020 | 10:30hs.

Para el ministro de Salud de la Nación Ginés González García no hay dudas: el aumento de casos de coronavirus en la Ciudad y el conurbano se debe a la mayor cantidad de personas infectadas en los barrios vulnerables."El incremento de casos no tiene que ver con esta apertura (de comercios y otros rubros en la Ciudad) sino con los barrios populares como la villa 31 o la 1-11-14, donde el virus ya ingresó, se expande con velocidad y es más difícil el aislamiento", sostuvo el funcionario.Según el último reporte de la cartera de Salud, son 316 los nuevos casos positivos, de los que 178 pertenecen a la ciudad de Buenos Aires, una cifra que preocupa a las autoridades. En la Provincia el número de positivos sumó 96 personas."Esto que pasa en la Ciudad no es consecuencia de que haya más flujo de personas. No sé lo que pasará en siete o diez días que es cuando se pueden ver las consecuencias de este mayor flujo. Pero si algunos números muestran que no está funcionando, como siempre dijimos vamos a apretar el freno y volver a la receta del aislamiento (estricto) para tratar de seguir administrando el número de casos de una manera que podamos manejarlos", explicó.Desde hace semanas el gobierno porteño puso en marcha un plan de control en los barrios vulnerables, con particular atención a lo que ocurre en la 31 y la 1-11-14. Se realiza un análisis de los contactos estrechos de los casos positivos y en caso de tener síntomas compatibles con COVID-19 se les practica un hisopado.Además se reforzó la seguridad en la zona para evitar la circulación indebida de personas."Claramente en los últimos días se produjo un incremento de los casos en los barrios más vulnerables. El 90% de los casos tiene que ver con esas barriadas, que es nuestro miedo y preocupación", señaló González García en diálogo con A24.