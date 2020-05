Ginés González García: "Estoy fenómeno, con ganas de volver a trabajar"

Jueves 28 de mayo de 2020 | 07:36hs.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, fue internado ayer en el Sanatorio Otamendi, de Barrio Norte, por un cuadro de "parestesia distal del miembro superior izquierdo" y para realizarse estudios cardiológicos, neurológicos y traumatológicos. Pero en horas de la noche se comunicó con Telenoche para hacer saber que se encontraba en buenas condiciones de salud y que le habían descubierto un "hematoma subdural" que sería de larga data.









"Estoy muy bien, pero hice lo que tenía que hacer -explicó-. Tuve un síntoma y vine acá, donde me conocen desde hace muchos años. Me tenía que hacer un control de una cirugía que me había hecho hace un año y aproveché, al tener este síntoma, para que me investigaran".





González García explicó que se le había dormido la mano izquierda y que un estudio tomográfico había descubierto un hematoma subdural de larga data. "Estoy fenómeno, con ganas de volver a trabajar, espero que mañana esté sentadito en mi sillón -agregó-. Pregunté si me van a operar, me dijeron que no, no es urgente. Tengo que hacerme todos los estudios y seguir siendo cuidadoso. Según me dijeron, mañana a la mañana me voy".







Dijo también que no iba a ser testeado con el hisopado para detectar el nuevo coronavirus Covid-19. "No tiene sentido. No tengo ningún síntoma, en este caso sería absolutamente innecesario", destacó.







"Parestesia" es el término clínico para designar cosquilleo o adormecimiento de una zona del cuerpo. Puede originarse por una compresión del nervio periférico o, si se presenta súbitamente, por un evento isquémico cerebral".