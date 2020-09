Ginés González García: "El principal déficit es conseguir el recurso humano" - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020 | 22:38hs.

El ministro de Salud, Ginés González García, reiteró que "no se entiende" el comportamiento "de un sector importante de la sociedad", que "en el peor momento de los casos está haciendo algo así como una ruptura del compromiso social". "No hay otra receta que funcione por ahora, salvo el aislamiento y el cuidado", aseguró en una jornada virtual."Tenemos lugares como Santa Fe, Mendoza, no digo Jujuy, que ya se conoce, donde nos descuidamos y pasó esto", resumió respecto del avance del coronavirus en las distintas provincias del país.También señaló que "hoy el déficit de la respuesta es de recurso humano y eso no se puede fabricar en cuatro meses", respecto del cansancio y contagio de los médicos. Lo hizo tras remarcar que desde el gobierno "sin poder competir con las grandes potencias sobre lo que se pagaba para comprar insumos, se incentivo a la industria local. Ahora se producen barbijos, respiradores y ropa especial todo acá". Sin embargo, marcó que los profesionales de la medicina son los que no se pueden "fabricar en cuatro meses", por lo que señaló que el mayor estrés del sistema en cuando a su funcionamiento pasa por la falta de personal.En ese marco, el ministro destacó que su vasta experiencia "no me sirve para el comportamiento colectivo como está pasando ahora". "Siempre intenté convencer y no asustar. No hay que hablar mucho de las razones por las que el comportamiento debería ser otro, pero lamentablemente muchos argentinos no lo tienen, y además hacen alarde de no tenerlo. Y además hace un mes y medio metieron la pandemia en la grieta, y es lo peor que podía pasar", analizó.Además, si bien destacó la expectativa por las vacunas, también sostuvo que desde el gobierno y el sistema científico se trabajan "alternativas terapéuticas para bajar fuerte la mortalidad" que podrían estar disponibles "entre 45 y 60 días", entre las que mencionó un suero de caballos y otro elemento de origen veterinario.