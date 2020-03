Ginés González García: "Argentina reaccionó anticipadamente ante el coronavirus"

Lunes 30 de marzo de 2020 | 21:42hs.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, sostuvo que la Argentina aprendió “de las cosas que se hicieron mal en el mundo”, reaccionó “anticipadamente con todas las baterías al mismo tiempo” para combatir la pandemia de coronavirus y destacó el “esfuerzo de todos los argentinos”.





“Estamos mejor que en España e Italia, aprendimos bastante de las cosas que se hicieron mal”, sostuvo el funcionario nacional, y agregó que “el mundo reaccionó tarde y Europa reaccionó parcialmente, mientras que nosotros reaccionamos anticipadamente con todas las baterías al mismo tiempo. Eso significó que tengamos hoy una curva más apaisada”, afirmó esta tarde.







Sobre la salida de la cuarentena, advirtió que “va a ser lenta y parcial, macanearía si dijera cuándo y cómo, vamos a ir regulando la actividad”.







González García destacó el funcionamiento del centro de comando contra la pandemia de coronavirus que funciona en el Ministerio de Salud donde se procesa toda la información que llega desde las provincias, y explicó que desde allí “se recolecta y se transmite” a las diferentes dependencias del Estado.







“Acá se recolecta toda la información, se procesa y se transmite a las diferentes dependencias del Estado, es parte del cerebro de toda esta situación que estamos viviendo”, resaltó.







“El esfuerzo es de todos los argentinos, estamos haciendo que las cosas se lentifiquen para procesar mejor, día a día está mejor el sistema”, aseveró.







Ginés explicó que “desde el jueves comenzó a funcionar una red de conexión con todas las terapias intensivas del país” para que “todo el conocimiento y protocolos esté disponible en toda la Argentina”.



“Hemos mejorado la detección, hemos distribuido reactivos en 35 centros en todas las provincias, se están haciendo muchos más testeos”, sostuvo.También informó que la Argentina compró “medio millón de reactivos”, y precisó “que existe el test PCR que determina si uno es portador del virus”, y otro que “mide las globulinas que desarrolla el ser humano”.Sobre el segundo test, explicó que “es para saber si estuvo infectado, no para determinar si tiene el virus porque a los seis o siete días no da positivo”.“Este segundo se usa para experimentación, para saber cuánta circulación hay en las provincias, es para investigación epidemiológica”, dijo.“Los test los compramos en enero y fueron entregados hace 15 días” en principio tuvimos los que distribuyó la OMS.“Hay un conocimiento disponible, no solo de los técnicos del Ministerio, sino de toda la comunidad científica que estamos construyendo más defensas de todo tipo para encarar la pandemia”, concluyó.