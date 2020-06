Gigliotti sobre el penal fallado ante River: “Me aburre hablar, no me cambió la vida”

Lunes 8 de junio de 2020 | 19:57hs.

Emmanuel Gigliotti volvió a recordar el penal que falló ante River por la semifinal de la Copa Sudamericana 2014. Ese tiro, esa juagada, quedó en la memoria de los hinchas Millonarios, sin duda, y también... en los de Boca.









Gracias a la atajada salvadora de Marcelo Barovero, River pudo pasar a la final y conseguir así el primer título internacional de la era de Marcelo Gallardo.





Desde México, donde juega para Toluca, el exdelantero de Boca analizó puntualmente esa acción. "Me aburre hablar de aquel penal porque no me cambió la vida, fui jugar un partido y nada más", le dijo Gigliotti a TNT Sports.







"No volví a ver el partido, también le ganamos a River 1 a 0 con gol mío en el Monumental y no me interesó verlo", concluyó el delantero de 33 años, que calificó su paso por el club xeneize: "Hice muchos goles y siempre di lo máximo, las cosas salieron o no, pero fue un paso lindo en mi carrera".







Por su parte, Marcelo Barovero afirmó que el penal atajado fue "un antes y después" en su carrera.





El arquero desvió el remate de Gigliotti en el Monumental cuando se disputaban cinco minutos del primer tiempo (la infracción se produjo a los 30 segundos).



La ida finalizó sin goles en La Bombonera y en el desquite River ganó con un gol de Leonardo Pisculichi. Fue la primera de las cinco eliminaciones consecutivas que le provocó a Boca entre Copa Sudamericana, Copa Libertadores (2015, 2018 y 2019) y Supercopa Argentina (2018).





"No hubo festejo porque el partido recién empezaba; faltaban 85 minutos y quedaba mucho", recordó "Trapito