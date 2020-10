¡GIGANTES! - El Territorio Misiones

Miércoles 7 de octubre de 2020

Nadia buscará su lugar mañana en la final frente a la polaca Iga Swiatek (54), quien batió a la italiana Martina Trevisan (159) por 6-3 y 6-1.





Llegó a París como 131° del ranking, ya es top 50 y se aseguró más de 400 mil euros Podoroska, de 23 años, que llegó a París como 131° del mundo, instalada en semifinales, se aseguró 780 puntos y ser top 50 (ahora quedaría 48°), aunque si vuelve a ganar daría un salto más y se colocaría 31°. De lograr el título, ya se instalaría como top 20.



En estas dos semanas en Francia, además, Podoroska -cuyo mejor ranking había sido ser 130° en la semana del 14 de septiembre- ganó más dinero que en toda su carrera. Antes de su participación en Roland Garros, la WTA informaba que había recibido 301.547 dólares en premios (89 mil eran de este 2020).



Por haber llegado a semifinales en Francia recibirá 425.250 euros.



De llegar a la final esa suma aumentará hasta 850.500 euros.

Lo más destacado Podoroska, de 23 años, que llegó a Parí“Sé que hay mucha gente en la Argentina viéndome, es mucho el apoyo que estoy recibiendo.

En la Argentina se está pasando un momento muy difícil por la pandemia. Para mí es un honor poder darles esta alegría”

Nadia Podoroska



“Estoy muy cansado y muy feliz... Fue una batalla, tuve chances de que el partido fuera más corto. Pero merecía ganar”

Diego Schwartzman

El tenis argentino es noticia mundial. Debieron pasar muchos años, 16 en total, para volver a ver a al menos dos representantes nacionales entre los cuatro mejores de Roland Garros luego de que Nadia Podoroska y Diego Schwartzman se clasificaran ayer semifinalistas como en 2004 lo hicieron Paola Suárez, Gastón Gaudio, David Nalbandian y Guillermo Coria. Todo un día de gloria que valió la pena esperar.Schwartzman se clasificó por vez primera en su carrera para semifinales de un Gran Slam, al derrotar en Roland Garros al austríaco Dominic Thiem, tercer favorito, por 7-6 (1), 5-7, 6-7 (6), 7-6 (5) y 6-2 en un maratónico partido de cinco horas y ocho minutos.En su partido 300 en el circuito profesional, el Peque, de 28 años, se llevó una batalla épica, entre dos de los mejores jugadores sobre arcilla, jugada de 'tú a tú’ y con opciones para ambos. Su rival por un puesto en la final será nada menos que el español Rafael Nadal, quien ayer derrotó al joven italiano Jannik Sinner, de 19 años, en tres sets.Schwartzman, 14 del ranking, se convierte en el décimo argentino que jugará las semifinales de Roland Garros y de un grande y sustituye en esa ronda a Juan Martín Del Potro, que las disputó en París en 2018 y en el Abierto de Estados Unidos al año siguiente, cuando llegó a la final.Poco después de que su compatriota Nadia Podoroska lograra también un histórico pase a semifinales, las primeras en el cuadro femenino para el tenis argentino en 16 años.“Dominic es uno de los mejores tenistas del circuito y uno de mis mejores amigos. Había jugado muchos quintos sets aquí, en esta pista, pero creo que puedo decir que merecí la victoria. Ganar era muy importante para mí”, afirmó el argentino.Nadia Podoroska, por su parte, afirmó ayer después de eliminar a la ucraniana Elina Svitolina que su sueño de ser número uno del mundo se mantiene. En la rueda de prensa posterior a su gesta se le recordaron sendas declaraciones en 2011 y 2017 en las que la tenista de Rosario afirmaba que su sueño era ser la mejor jugadora del mundo.A dos victorias de conquistar el primer Grand Slam de su carrera, una sonriente Podoroska afirmó: “Los sueños se mantienen, no cambian”.Podoroska barrió 6-2 y 6-4 a su rival ucraniana, a la que apenas dio respiro. “El planteo era tomar la iniciativa, no dejarla a ella que dominase el punto, tratar de jugar lo más cercano a la línea”, explicó.La argentina, 131ª del mundo, reconoció que entrena mucho todos los golpes, “pero en lo que mejoré más fue en mi mentalidad. Después de haber jugado ocho partidos en París en menos de dos semanas, Podoroska afirmó no tener problemas físicos. “Afortunadamente estoy fresca, no tengo ninguna molestia en el cuerpo, estoy bien”.