Gesto nacional

Sábado 25 de abril de 2020

Una familia caminaba para volver a su casa y una mujer gendarme sampedrina les pagó el taxi. Se trata de Angélica González, quien a la fecha se desempeña en Neuquén como gendarme y al conocer el caso de una familia que decidió volver caminando desde Mar Del Plata hasta su casa, en Formosa, la joven decidió colaborar para que la dura travesía fuera más llevadera.El gesto llena de orgullo a sus amistades de la capital de la Araucaria y se aprecia el agradecimiento en varios posteos virtuales por parte de la familia formoseña.La historia de Angélica González es un tanto dura. Cuando tenía 14 años, su padre, Marcelino González, falleció asesinado en Cruce Caballero. Después de finalizar el nivel secundario, su madre junto a sus demás hermanos se mudaron a la localidad de Irigoyen. Por ello, para cumplir uno de sus sueños, que era formar parte de Gendarmería Nacional, Angélica trabajó en tiendas y una panadería para costearse los estudios. El dinero que ganó le permitió finalmente realizar todos los trámites necesarios y a los 21 ingresó a la fuerza.Como gendarme en segunda categoría trabajó un año en Mendoza, luego fue convocada para realizar un curso en Córdoba. Allí se quedó por tres años y pudo trabajar con los caballos, una de sus pasiones, lo que la llevó a realizar la especialización en Operaciones Montadas. Finalmente pasó a desempeñarse en la provincia de Neuquén, precisamente en Aluminé, lugar en el que está ahora y donde conoció y ayudó a la familia norteña a regresar a su hogar.La iniciativa surgió el último domingo mientras Angélica miraba las noticias por la televisión y conoció la historia que daba cuenta de que una familia había tomado la decisión de regresar caminando desde Mar del Plata a Formosa.El hombre había viajado hasta Mar del Plata junto a su hija y su yerno, a principios de febrero para trabajar como albañil. Pero con el inicio de la cuarentena obligatoria se quedaron sin trabajo. En consecuencia no pudieron pagar el alquiler y fueron desalojados. Viviendo en un terreno baldío, ya sin recursos, tomaron la drástica decisión de regresar a pie.La sampedrina se vio conmovida por la historia de los formoseños. Los integrantes no tenían para comer y a uno de ellos se le habían formado ampollas de tanto caminar por más de 60 kilómetros.“Cuando veo el caso, me conmocioné, el hombre pedía para comer, traté de comunicarme para depositarle plata para que tuvieran qué comer, en eso ellos consiguieron que la policía los llevara nuevamente a Mar del Plata y yo vería si alguien viajaba desde Mar del Plata a Formosa para traerlos”, arrancó contando Angélica.“Hablando con el señor me dijo que habían taxis pero era exagerado el precio y no sé cómo me salió para pagarles yo misma, pero la plata que tenía no me alcanzaba”, indicó la joven a El Territorio.Sin embargo, como su amor por los caballos se traduce en delicadas y encantadoras pinturas sobre tela, esa segunda pasión le permitió reunir todo el dinero para completar el monto que pedía el taxista. Así, ante la falta de recursos, públicó uno de sus cuadros en un grupo cerrado de Facebook para hacer un remate hasta llegar al valor que le permitiría ayudar a la familia.“Realicé el pago del taxi, felizmente ya están en sus casas, la familia no sabía quién era yo, pero la esposa del taxista tenía mis datos y comenzó a realizar las publicaciones para agradecerme. Así se comenzó a conocer la historia. Gracias a Dios lo que me enseñó mi papá son estos valores, que los tengo siempre presentes, ayudar a los demás siempre que podamos”, contó Angélica.“Con todo esto de la pandemia yo pienso que es momento de tomar conciencia y no se puede dejar a las personas así nomás, a la deriva”, reflexionó.